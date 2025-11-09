Pocos jugadores españoles han dejado huella en el baloncesto alemán, y uno de los casos más recientes fue Juan Núñez, brillante en Ratiopharm Ulm. Sin embargo, en la temporada 2025-26 se produce la irrupción de un auténtico diamante del baloncesto español, llamado a convertirse en uno de los grandes focos de atención de la selección nacional. Su talento promete no solo consolidarlo en Alemania, sino también captar el interés de la Liga Endesa en un futuro próximo.

Great Osobor se sale en Alemania

El ala-pívot español, natural de Tudela, cerró su destacada etapa en la NCAA tras tres paradas, siempre bajo la dirección del entrenador Danny Sprinkle, antes de iniciar su carrera profesional en un destino inesperado. El 20 de agosto, Osobor puso rumbo a Alemania, firmando con el Science City Jena, equipo dirigido por Björn Harmsen.

En poco más de dos meses, Osobor se ha convertido en la estrella del equipo de Jean ciudad del estado de Turingia, posicionándose en undécima posición con balance de 3-3. El español es decimosexto en la tabla de anotadores de la EasyCredit BBL con 15.8 puntos y un porcentaje de tiro del 45%. Su versatilidad y mejora en el lanzamiento de media distancia, lo convierten en uno de los prospects jóvenes a seguir durante este curso en Alemania.

La ACB atenta a su evolución

Great Osobor inició su camino en la NCAA en Montana State, para completar sus dos últimos años en Utah State —donde participó en el March Madness— y en Washington. En el S.C. Jena ya promedia 15,8 puntos por partido, sumando 4,7 rebotes y 1,2 asistencias en seis encuentros disputados con el conjunto alemán. Además, el jugador de Tudela destaca en defensa, con 1,8 robos por partido, situándose como el tercero de toda Alemania, solo por detrás de Xavier Rathan-Mayes, exjugador del Real Madrid, y Philipp Herkenhoff, del Rasta Vechta.

PLAYER OF THE WEEK 👑🏀



28 PTS, 9 REB – Great Osobor war eine absolute Wucht unter dem Korb! 💪🔥



Congrats an unseren Player of the Week! 👏🔥



📺 Alle Spiele der #easyCreditBBL live bei @dynsport #welcometowow #madetowow #easyCreditBBL pic.twitter.com/1FmTo4V0gr — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) October 14, 2025

El gran arranque de Great Osobor en Alemania, fue MVP de la semana en octubre, ha despertado rumores sobre una posible llegada futura a la Liga Endesa. Su versatilidad, defensa y capacidad anotadora lo convierten en un perfil muy codiciado por varios equipos, mientras sigue consolidando su progresión. Con 22 años, Osobor cumplirá 23 el próximo 13 de diciembre, y su futuro apunta a seguir ganando protagonismo en el baloncesto europeo, incluso una posible llamada de Chus Mateo para las ventanas FIBA.

Estadísticas de Great Osobor en Science City Jena