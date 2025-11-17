Llegó el esperado debut en la NCAA para una de las grandes promesas del baloncesto español. Tras superar unas molestias que le hicieron perderse los primeros tres partidos de los Wildcats, finalmente tuvo su estreno en el John M. Belk Arena ante 2.536 espectadores. Su primer encuentro no pudo ser mejor: dejó claro que su temporada freshman tiene un gran potencial y que podría convertirse en el futuro cuatro elegido de la selección española.

Debut a lo grandes de Ian Platteeuw en NCAA

Davidson logró una ajustada victoria sobre Bowling Green por 91-87, consolidando su inicio perfecto de temporada con un récord de 4-0. El partido también marcó los primeros minutos de Ian Platteeuw, canterano del Joventut Badalona y reciente MVP del Eurobasket U18, quien ha decidido dar el salto a la NCAA para explorar sus posibilidades de futuro en la NBA.

En su primer partido, Ian Platteeuw dejó claro que puede convertirse en uno de los jugadores más destacados de su generación española. En apenas 19 minutos, firmó una actuación completa con 8 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias -fue el máximo reboteador y asistente de los Wildcats-. Esta primera demostración de su talento llamó la atención tanto de los aficionados como de la prensa local de Davidson, en el estado de North Carolina.

Platteeuw se perfila como una pieza clave en el sistema de Matt McKillop en Davidson, la misma universidad que vio brillar a Stephen Curry, en un sólido inicio de temporada para el programa de la Atlantic 10. Los Wildcats se preparan ahora para medirse a Boston College en el Charleston Classic, y el español espera seguir imponiéndose en la pintura, superando defensas zonales y generando juego para sus compañeros gracias a su gran visión de juego. Con 2,13 metros, Platteeuw recuerda al joven Pau Gasol en sus primeros pasos en la NBA y busca continuar su crecimiento junto a Parker Friedrichsen y Sam Brown.

Davidson leads Bowling Green 67-53 with 8 minutes left in second half. pic.twitter.com/j6kkbjIe89 — Davidson Basketball (@DavidsonMBB) November 16, 2025

La altura al poder en NCAA

Chus Mateo sigue de cerca la NCAA como ventana al futuro de la selección española, que cuenta con una generación destacada de jugadores repartidos en distintos programas universitarios de Estados Unidos. Perfiles diversos, pero con especial atención a la altura y a los interiores: entre ellos, Ian Platteeuw, que ha brillado en veranos con las selecciones inferiores; sin olvidar a Aday Mara en Michigan, Baba Miller en Cincinnati, Fabián Flores de DePaul o los hermanos Díaz Graham.