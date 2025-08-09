La etiqueta de promesa es algo difícil de llevar en algunas ocasiones. Cada jugador tiene su progresión, tardía o precoz, lineal o irregular. Sin embargo, es normal que se tienda a aplicar el mismo patrón para distintos casos. En los casos muy tempranos de explosión, esto se acentúa más. En el caso de uno de los objetivos del Barça Basket en el mercado de fichajes, Amine Noua, así fue.

Amine Noua, un objetivo del Barça Basket con un techo muy elevado

Jugar de interior y destacar en la élite de forma precoz no es nada sencillo. El oficio se coge con el tiempo, pero siempre hay casos de irrupciones tempranas. Amine Noua fue MVP del mundial Sub-20 y eso le hizo ganarse un puesto en la primera división francesa, tanto con Strasbourg, como con ASVEL, donde dejó temporadas muy notorias en liga regular. A pesar de ello, nunca llegó a dar el salto a Euroliga, más allá de algún curso discreto, y el Barça Basket podría ser su oportunidad.

🔵🔴 AMINE NOUA, en conversaciones con Baskonia (vía @webEncestando).



El jugador francés también estuvo en el radar del Barça.



Temporada notable con Covirán Granada.



Viene de rescindir su contrato en Japón.



ℹ️ 16.1 puntos, 6.5 rebotes y 1.4 asistencias en ACB.#LigaEndesa pic.twitter.com/IsZ1vuAy1S — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) July 31, 2025

La última temporada que ha regalado Amine Noua en Coviran Granada ha sido realmente impresionante, tanto por números como por sensaciones. Su nivel le ha puesto en el candelero y equipos como Barça Basket y Baskonia están detrás de él. A sus 27 años, este jugador podría llegar a tener la oportunidad, no solo de volver a tener presencia en Euroliga, sino de volver a ponerse la camiseta de la Selección Francesa que un día vistió. Su paso por los stages de Francia siempre fue positivo, pero la extrema competición de Les Bleus le alejó de militar.

Un ‘cuatro y medio’ para el FC Barcelona en el mercado de fichajes

Algo saben en el Barça Basket de promesas en el puesto de 4 y es que, actualmente, Mohamed Dabone es el segundo 4 puro en rotación del equipo. A pesar de que Clyburn y Parra puedan hacer las veces, Shengelia es el único verdaderamente acostumbrado a esas labores. No es de extrañar, por tanto, que un jugador como Amine Noua, de esa posición y con un espacio de juego menos abierto que sus actuales integrantes, suene.

A diferencia del resto de perfiles del plantel del Barça Basket, Amine Noua está más cómodo continuando y pisando pintura. El ex de Granada vendría a ocupar ese rol de Chimezie Metu. Eso sí, el nigeriano era una pieza mucho más asidua en las acciones de tiro de tres puntos. Sin embargo, el francés podría aportar mejor relación con el bloqueo directo y con el juego por línea de fondo. Además, sería idóneo para esos quintetos con falso 5 que tan bien funcionaron el pasado curso en la ciudad Condal.

Las mejores temporadas de Amine Noua con, al menos, 15 partidos