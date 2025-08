La sección de baloncesto Barça Basket ha hecho una apuesta clara en el mercado de fichajes por la veteranía. En este sentido, a un plantel que ya contaba con jugadores en edades avanzadas como Jan Vesely, Laprovittola o Satoransky ha incorporado piezas como Tornike Shengelia y Will Clyburn. Sin embargo, un club de esta entidad no da puntada sin hilo y la selección de perfiles no es baladí.

La recuperación de Jan Vesely lo cambia todo

Josep Cubells, líder de la sección de baloncesto en el Barça Basket, habló sobre el mercado de fichajes y la plantilla. Una de las ideas que más trató de destacar fue la relevancia de la recuperación de Jan Vesely de cara a competir por títulos. En este sentido, el periodista Marc Mundet, en el día de ayer, también hizo hincapié en lo bien que progresaba físicamente el checo y lo importante que era para el club esta circunstancia. Uno de los grandes beneficiados podría ser Tornike Shengelia.

El georgiano, a diferencia de Jabari Parker o Niko Mirotic, dos de los últimos mejores cuatros de la plantilla, no es un tirador puro. Si bien es un jugador de rachas desde la línea de 3, no es un especialista. Tornike Shengelia destaca por su verticalidad hacia el aro, con y sin balón, y su excepcional agilidad para jugar de cara a pesar de su altura y peso. En definitiva, un jugador de 1×1 y transiciones.

🔵🔴 BARÇA | Notícia @JijantesFC (1/2)



Recuperadors del Barça han estat treballant gairebé una setmana amb Jan Vesely a casa seva a Belgrad per seguir de prop la seva recuperació d'esquena.



Des del seu entorn expliquen que "està en plena forma, entrenant quatre hores diàries". pic.twitter.com/1K6wlcZSDi — Marc Mundet (@MarcMundet78) August 1, 2025

La llegada de Tornike Shengelia al Barça Basket y la recuperación de Jan Vesely son dos circunstancias clave para elevar el baloncesto del equipo en el mercado de fichajes. Si bien Willy es un jugador inherentemente de poste bajo, el checo lo es de poste alto. El short roll del veterano es una de sus grandes características. Este tipo de situaciones son claves para generar en lado débil buenos 1x1s en close out para Shengelia con la zona vacía. Además, también podrían crearle puntos de juego sin balón por línea de fondo. Estas son dos aptitudes en las que brilla el georgiano.

El juego en la pintura con Shengelia

Tornike Shengelia es un jugador muy determinante pisando pintura, pero va a necesitar un contexto. El georgiano también es muy capaz de castigar al poste bajo, sobre todo en missmatch, pero va a necesitar liberar la zona. En este sentido, Willy es bastante mala opción de cara a ocupar espacios intermedios o abiertos, mientras que una buena versión de Jan Vesely puede ser su mejor aliada. Además, Hernangómez, si algo genera desde el pase, son tiros en lado débil, una cualidad en la que el flamante fichaje del Barça Basket no acaba de estar cómoda.

Los porcentajes de Tornike Shengelia