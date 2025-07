La temporada del Barça Basket, por segundo año consecutivo, volvió a quedar en blanco en lo que a títulos se refiere. Las aguas están agitadas en la ciudad Condal y uno de los nombres en boca de todos es Josep Cubells, responsable de la sección. Joan Peñarroya continuará en los banquillos, en parte sujeto porque el bajo rendimiento del pasado curso se puede achacar a bajas del calado de Vesely, Laprovittola o Metu. De ello, y de lo que depara al equipo, ha hablado para el Diario Sport el secretario de la junta barcelonista.

Josep Cubells aún cree en Laprovittola y Vesely

No duda alguna de que no poder contar con jugadores del talento de Jan Vesely y Nicolás Laprovittola redujo mucho el techo competitivo del Barça Basket. A pesar de que este curso deberían regresar a la normal disciplina del equipo, hay ciertas suspicacias dada su elevada edad, 35 años. No obstante, Josep Cubells, además de los fichajes, destaca a estos dos jugadores como refuerzos importantes: “Se está trabajando en más fichajes antes de que acabe el verano. Somos el Barça y vamos a luchar por todos los títulos con el equipo reforzado y con jugadores como Lapro y Vesely bien recuperados”. Eso sí, deja caer que la Euroliga no será sencilla: “Otra cosa es que ganar la Euroliga no es nada fácil, solo hemos logrado dos en 25 años”.

Al ser preguntado por la reciente ausencia de títulos, el responsable de la sección del Barça Basket ha evidenciado que la plaga de lesiones ha sido clave para su no consecución: “Hemos tenido lesiones muy importantes que no han dejado que el equipo se desarrollara deportivamente con normalidad. Hemos tenido un equipo, que a pesar de las lesiones, ha dado la cara siempre, y hemos tenido finales ajustados que se han decidido en los segundos finales”. Sin duda, Josep Cubells parece enmarcarse en una línea continuista del proyecto, más que un verano de revolución.

Cierra la puerta al regreso de la estrella del FC Barcelona

La temporada del Barça Basket no estuvo solo marcada por las lesiones de Jan Vesely y Nico Laprovittola, también fue clave la de Chimezie Metu. El nigeriano fue la gran sorpresa del mercado de fichajes de puertas para dentro, pero también para fuera. Su grave lesión le privó de disputar mucho tiempo de competición. Este verano finalizó contrato y tras varias contrataciones fallidas, volvía a sonar su regreso, pero Josep Cubells lo descarta totalmente: “Ha habido conversaciones con el jugador, aunque a día de hoy puedo asegurar que no será jugador del Barça el próximo año por decisión de la secretaría técnica“.

Roster actual del Barça Basket