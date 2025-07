El Barça Basket afronta un verano realmente complicado en el mercado de fichajes. Por un lado, tras dos temporadas en blanco, la directiva blaugrana necesita agitar el avispero en busca de piezas que les acerquen a los títulos. Por otro, la economía manda y por el momento, todo parece apuntar más a una reducción de gasto que a una potente inversión. En mitad de este marco, además, se suman circunstancias adversas como la de Álex Abrines.

Álex Abrines, un adiós triste para el Barça Basket

Ya hacía tiempo que la retirada de Álex Abrines del baloncesto profesional estaba en el aire. El jugador ya deslizó en alguna entrevista que su futuro era incierto, incluso rumoreándose una posible salida. El hasta ahora capitán, finalmente, ha tomado una decisión respecto a su sino y ha acabado siendo la de colgar las botas. El tirador del Barça Basket, a pesar de tener aún 31 años, no seguirá en activo como profesional del baloncesto, al menos por el momento. En la carta emitida por el azulgrana ha expresado su deseo de pasar más tiempo con su familia, al mismo tiempo que ha descrito con afecto su tiempo sobre las pistas.

La retirada de Álex Abrines deja un vacío difícil de llenar, ya que el tirador era uno de los jugadores más queridos por la afición por su compromiso emocional con el club. El alero mallorquín llegó al Barça Basket procedente de Unicaja de Málaga. Su rendimiento de blaugrana le catapultó a la NBA, donde dejó buenas actuaciones. Tras ello, regresó a la ciudad Condal y ahora muchos se preguntan cuál debe de ser la estrategia del FC Barcelona de cara a sustituirle en lo deportivo, pero también en el vestuario.

¿Qué debe hacer el FC Barcelona en el mercado de fichajes?

La marcha de Álex Abrines no solo deja una vacante en el puesto de 2, sino que deja el roster vacío de tiradores puros. Kyle Kuric y el mallorquín compartieron vestuario no hace mucho, pero ya no siguen ninguno de los dos. Kevin Punter y Brizuela, siendo dos ‘killers’, no son ese perfil de ‘shooter’ que recibe indirectos y abre la pista, por lo que el Barça Basket podría plantearse buscar un jugador con ese rol. Además, el escolta del FC Barcelona también podía por físico hacer las veces de alero, por lo que ahí los culés pierden un comodín interesante. Además, claro está, de un defensor élite, algo que no abunda en el plantel de Joan Peñarroya.