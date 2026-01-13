Pau Tendero se ha convertido en uno de los jugadores españoles que este verano decidió hacer las maletas y dar un giro a su carrera, llamando rápidamente la atención por su destacado papel de protagonista en el Baerum Basket de la liga noruega (Basketligaen Norge, BLNO). El jugador mallorquín, formado en las categorías inferiores del Barça Basket, promedia 24,8 puntos -segundo máximo anotador- y ocho rebotes por partido, y su objetivo es construir una temporada perfecta mientras observa con ilusión lo que le deparará el futuro. Solobasket ha hablado con el jugador español en este inicio de 2026 para hablar del presente y del futuro, pero también del pasado.

Entrevista a Pau Tendero de Baerum Basket

De la oferta rechazada al destino que cambió su vida: El inesperado motivo por el cual Pau Tendero acabó en Noruega

Sobre cómo se fraguó su salida al norte de Europa, Pau Tendero explica que la oportunidad de jugar en Noruega se presentó justo después de cerrar su etapa en el Fibwi Palma de Segunda FEB. Aunque contaba con diversas propuestas sobre la mesa, el mallorquín confiesa que “sentí que Noruega era la opción adecuada para mí, ya que conozco a gente aquí y siempre me había llamado la atención este destino”.

Números de Pau Tendero que asustan en Europa

Convertido en uno de los referentes españoles en el extranjero con casi 25 puntos de media, el jugador admite que este nivel es fruto de una preparación estival muy rigurosa. Según comenta, aterrizó en el Baerum Basket tras un verano de trabajo diario para estar en su mejor versión. Pese a su ambición, reconoce que los resultados actuales han sobrepasado sus propios pronósticos: “Mi expectativa era tener buenos números, pero la verdad es que estoy superando lo que había imaginado. Creo que esto se debe al trabajo duro y a la dedicación que pongo en cada entrenamiento y en el día a día”.

Romper con la zona de confort: El verdadero motor que empujó al mallorquín a cruzar las fronteras españolas

Esa búsqueda de nuevos aires no fue algo improvisado. Tendero revela que desde hace tiempo sentía la necesidad de probarse fuera de nuestras fronteras. A pesar de recibir ofertas de diversos países, recalca que el proyecto noruego fue el que más le sedujo desde el primer momento, motivo por el cual decidió emprender este reto internacional.

Baloncesto entre fiordos: Los peligros de una liga desconocida y el ambicioso plan del Baerum Basket para asaltar el trono

Al analizar el nivel de la liga noruega (BLNO), el escolta destaca que, aunque es una competición con menos equipos que la española (solo 10 en primera división), la competitividad es máxima. Asegura que cualquier conjunto puede dar la sorpresa, resaltando que “cualquier equipo puede ganar a cualquier otro, incluso el último puede vencer al primero”. Respecto a sus metas con el Baerum Basket, el objetivo es ambicioso: luchar por el título. Con un bloque joven pero talentoso, actualmente se encuentran enfocados en los playoffs con la intención de escalar posiciones y ganar el mayor número de partidos posibles.

Su pasado en la élite azulgrana: Lo que Pau Tendero se llevó de la Masía y que hoy le convierte en un jugador diferencial

Su paso por el Barça Basket marcó un antes y un después en su formación. Tendero recuerda con especial cariño su lustro en el club catalán (de los 14 a los 19 años), calificándolos como los mejores años de su carrera deportiva. Durante ese tiempo, acumuló hitos como ser MVP, máximo anotador y mejor defensor, además de su capitanía en las categorías inferiores de la Selección Española. Subraya con orgullo que “conseguí entrar en el mejor quinteto del Adidas Next Generation de Euroliga. Tengo muchísimos recuerdos positivos de esa etapa y no la cambiaría por nada”.

El sueño americano truncado por el destino: El capítulo desconocido de la NCAA y por qué el COVID cambió sus planes para siempre

Uno de los puntos clave de su trayectoria fue la posibilidad de haber jugado en la NCAA, una puerta que el COVID-19 ayudó a cerrar. El jugador confirma que hubo opciones reales, pero la incertidumbre global y las restricciones sanitarias le hicieron desistir: “Sabía de jugadores que fueron y pasaron mucho tiempo sin poder competir. Por eso decidí quedarme en España, aunque salir del país y afrontar un nuevo reto siempre ha sido uno de mis objetivos”.

Vivir bajo cero para brillar en la pista: El sorprendente día a día de un español totalmente adaptado a la vida nórdica

Actualmente reside en Høvik, cerca de Rykkinn, y su adaptación a la vida noruega no podría ser mejor. Describe su estancia como una de las experiencias más gratificantes de su vida, tanto en la pista como fuera de ella. El mallorquín se muestra fascinado por el entorno: “Me encanta estar aquí: jugar al baloncesto, recorrer la ciudad, disfrutar de los pueblos y los paisajes, que son espectaculares. Estoy encantado y seguro de que he tomado la decisión correcta al venir”.

Mirando hacia el futuro más cercano, Pau Tendero encara el resto del año con una mentalidad de mejora constante. Su meta para este 2026 es mantener el nivel de exigencia y concentración en cada partido. Asegura estar viviendo un momento de plenitud profesional: “Ahora mismo estoy totalmente enfocado en el baloncesto y quiero dar el máximo en cada entrenamiento y en cada juego para llevar mi nivel a lo más alto”.

Estadísticas de Pau Tendero en Baerum Basket

Partidos : 14

: 14 Puntos : 24.8

: 24.8 Rebotes : 8

: 8 Asistencias : 2.8

: 2.8 Minutos : 32.3

: 32.3 Valoración: 25.5

Clasificación de la BLNO