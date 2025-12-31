Era uno de los interiores más cotizados del mercado Euroliga, seguido de cerca por varios clubes en busca de impacto inmediato. Partizan Belgrado, Estrella Roja, Olympiacos, Barça Basket y Fenerbahce monitorizaron su situación, aunque finalmente será el conjunto turco (actual campeón de Euroliga) quien se haga con el ala-pívot con pasado en la NBA.

Chris Silva se convertirá en nuevo fichaje del Fenerbahce de Jasikevicius

El pívot gabonés del AEK Atenas no recalará ni en el Barça Basket de Xavi Pascual ni en el Partizan de Joan Peñarroya. Su destino será el Fenerbahce de Saras Jasikevicius, que se llevará al interior más codiciado del mercado. Los actuales campeones de la Euroliga cerrarán su fichaje a finales de 2025, o ya entrado 2026, en lo que supondrá el debut de Silva en la máxima competición continental.

AEK BC‘s Chris Silva has been named MVP of the Group Phase 👑#BasketballCL pic.twitter.com/12mLJblpfF — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 30, 2025

Tras ser nombrado MVP de la fase de grupos de la BCL gracias a sus 14,8 puntos y 8 rebotes de media en 25,6 minutos, Chris Silva pondrá rumbo a Turquía para vestir la camiseta del Fenerbahce. El interior gabonés da así un nuevo salto en su carrera europea, después de sus etapas en el Bnei Herzliya israelí y, desde el pasado verano, en el AEK Atenas.

Junto a Tyrique Jones, era uno de los nombres más calientes de la rumorología Euroliga y, hasta hace apenas unos días, todo apuntaba a su llegada al Olympiacos, muy cerca además de cerrar el fichaje del pívot estadounidense del Partizan. Finalmente será el Fenerbahce quien pague su cláusula de salida para hacerse con Chris Silva, llamado a ser una pieza relevante en el sistema de Jasikevicius en la defensa del título continental. El acuerdo se cerrará con un salario de 230.000 euros hasta final de temporada, según informa Yagiz Sabuncuoglu.

El Barça Basket pierde una nueva puja

Su nombre estaba sobre la mesa en los despachos del Barça Basket como refuerzo para el juego interior de Xavi Pascual de cara al tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, el club azulgrana vuelve a comprobar cómo su margen económico queda por detrás del de varios competidores de la Euroliga a la hora de acudir al mercado.

Todo apunta a que el Barça Basket parte en desventaja en cualquier puja por reforzarse. Ocurrió con el caso de Tyrique Jones, se repite con perfiles procedentes de la G League y vuelve a quedar patente con Chris Silva. Xavi Pascual sigue rastreando el mercado en busca de un base y un pívot, pero la frágil situación económica del FC Barcelona continúa condicionando de forma clara la capacidad de fichaje de sus secciones, incluida la de baloncesto.