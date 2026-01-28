El Real Madrid Baloncesto se volvió a dejar una victoria a domicilio en Euroliga frente a París Basketball. El equipo de Sergio Scariolo disputó el encuentro hasta el final, con unos instantes finales muy igualados. Ni tan siquiera un Andrés Feliz inspirado pudo evitar que los galos le regalasen el triunfo a su afición.

Parecía olvidado, pero regresa el problema para el Real Madrid Baloncesto en Euroliga

El Movistar Arena es todo un fortín para Sergio Scariolo. En Euroliga, desde el encuentro frente a AS Mónaco en su campo, había jugado 5 partidos en casa y tan solo uno fuera y contra un ASVEL realmente poco competitivo. La racha de victorias había hecho olvidar el sufrimiento del equipo en otros momentos del curso para conseguir triunfos a domicilio en Euroliga. De nuevo, vuelven las dudas.

💬 @sergioscariolo: “Tenemos que estar más concentrados”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 27, 2026

La derrota en campo de Paris Basketball en Euroliga sitúa un balance de 8 encuentros perdidos y 5 victorias lejos del Movistar Arena. En casa, el Real Madrid Baloncesto tan solo ha perdido un encuentro y contra todo un Panathinaikos. Como local su ratio triunfos-derrotas de 11-1. El verdadero problema para Sergio Scariolo viene cuando se observa lo que tiene por delante.

Sergio Scariolo ante un reto mayúsculo en Euroleague

La verdadera preocupación tras el encuentro frente a París Basketball radica en saber si es una cuestión puntual por ser un encuentro trampa o si regresan las dudas lejos de casa. Al Real Madrid Baloncesto les viene un reto mayúsculo en Euroliga justo ahora, ya que jugarán sus próximos tres encuentros Euroliga a domicilio. Panathinaikos en Atenas, Dubai BC en su estadio y un Partizan Belgrado que si bien parece tocado, vienen de ganar al líder en Serbia.

Derrota a domicilio ante el París Basketball. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 27, 2026

Si bien los resultados casa-fuera del Real Madrid Baloncesto no son iguales en Liga Endesa que en Euroliga, a esta situación hay que sumarle que la Copa ACB está a la vuelta de la esquina. Si bien el torneo del KO siempre desplaza gran masa social, se disputará lejos de la capital de España. Las dudas lejos del feudo del Real Madrid Baloncesto a nivel europeo podrían trasladarse en el caso de que el equipo no carbure en los próximos días.