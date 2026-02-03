La jornada 26 de Euroliga trae todos los ingredientes para un duelo imperdible entre Barça Basket vs Fenerbahce, o lo que es lo mismo, primero contra sexto en la clasificación, con los locales a solo una victoria de los turcos. Los azulgranas buscarán dejar atrás tres derrotas consecutivas y probar nuevos ajustes en el sistema de Xavi Pascual, mientras el Palau volverá a recibir a una leyenda como Jasikevicius. Además, la gran incógnita será si el jugador con molestias del Barça Basket estará finalmente en la pista.

Xavi Pascual y la gran duda: ¿Estará Darío Brizuela?

El primer gran aliciente será el choque táctico en los banquillos entre Xavi Pascual y Sarunas Jasikevicius, dos de los entrenadores más destacados de las últimas dos décadas en el Barça Basket. Los turcos llegan a Barcelona como líderes y actuales campeones de Euroliga, mostrando un impresionante 8-2 en sus últimos diez encuentros.

A pesar de que el Barça Basket domina históricamente los enfrentamientos ante los turcos por 26-13 desde el año 2000, los azulgranas cayeron el pasado 23 de diciembre por un ajustado 72-71, pese a los 20 puntos de Kevin Punter y los 19 de Darío Brizuela. Ahora, la gran incógnita para Xavi Pascual es el jugador vasco, que apenas disputó cinco minutos ante UCAM Murcia el pasado domingo en la jornada de Liga Endesa por molestias.

Darío Brizuela llega con dudas al partido ante Fenerbahce. El escolta, que promedia 9,5 puntos y 1,2 asistencias en 23 partidos de Euroliga, participó en la sesión del lunes y entrenó con total normalidad. La gran incógnita ahora es si Xavi Pascual lo incluirá entre los doce elegidos o lo descartará para el crucial duelo contra los turcos.

“Nos quedamos un poco justos. Darío no pudo jugar más por unas molestias, ya veremos qué tiene”, destacó Xavi Pascual en la rueda de prensa tras el partido ante UCAM. La capacidad de anotación y su carácter imprevisible son claves en Brizuela, cualidades que Xavi Pascual ha valorado y potenciado desde su llegada al banquillo del Barça Basket.

Estadísticas 2025-26 de Brizuela

Liga Endesa

Puntos : 7.2

: 7.2 Rebotes : 0.8

: 0.8 Asistencias : 1.7

: 1.7 Minutos : 14.2

: 14.2 Partidos: 17

Euroliga

Puntos : 9.5

: 9.5 Rebotes : 1

: 1 Asistencias : 1.2

: 1.2 Minutos : 15.5

: 15.5 Partidos: 23

Euroliga con Xavi Pascual