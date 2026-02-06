La Euroliga vuelve a dejar una jornada doble intersemanal cargada de noticias. En este pretexto, hay un duelo con especial picante, ya que es entre dos de los cuatro conjuntos españoles de la competición. El Baskonia de Timothé Luwawu-Cabarrot y el Barça Basket de Kevin Punter se miden en un momento convulso para ambos combinados.

El Barça Basket tendrá que tener controlada a la estrella de Baskonia en Euroliga

El encuentro de Euroliga para el Barça Basket no es un partido más. Las dudas se ciernen sobre el equipo tras varios encuentros consecutivos con derrota. El oasis que había sido la llegada de Xavi Pascual comienza a vislumbrar toques de la era Peñarroya. Por ello, un triunfo contra Baskonia se antoja clave para volver a virar el rumbo. En este sentido, el momento que atraviesa Timothé Luwawu-Cabarrot se presta a ello.

Los porcentajes en triples de Luwawu-Cabarrot en Euroliga:

En los primeros 18 partidos antes de fin de año: 45,11%. 7 partidos en 2026: 25% pic.twitter.com/pvpvJyskmH — nachorto@ (@nachorto) February 4, 2026

Cuando se habla de Baskonia es imposible no mencionar el nombre de Timothé Luwawu-Cabarrot. El francés es el líder indiscutible del cuadro, en anotación, pero también en ascendencia en el vestuario. Sin embargo, sus últimos encuentros no han tenido el brillo de otros momentos del curso, sobre todo en porcentajes, con un 5 de 32 en triples en los últimos 5 partidos. En la previa del choque Euroliga Paolo Galbiati le ha quitado hierro al asunto: “He hablado con Cabarrot. Tiene experiencia, es normal. Son periodos y él es humano, pero está bien”.

¿Un objetivo de mercado de fichajes del FC Barcelona?

Mezclar Barça Basket y Timothé Luwawu-Cabarrot en la misma conversación ha tenido más relación en los últimos días con el mercado de fichajes, que con el scouting del partido. El alero francés es un perfil que, por tipología, se adapta como un guante a un engranaje como el que Xavi Pascual ha construido en el FC Barcelona. Además, su reciente rendimiento en Euroliga es un aval importante.

Already focused on the next one 🔵🔴 pic.twitter.com/h2FoVFqJhi — Kosner Baskonia (@Baskonia) February 4, 2026

En una época de vacas flacas a nivel económico, el Barça Basket está sabiendo pescar en perfiles veteranos y con contratos en ocaso. Shengelia o Clyburn son dos buenos ejemplos de ello. En este sentido, en el mercado de fichajes Euroliga del próximo verano, Timothé Luwawu-Cabarrot finaliza vínculo con Baskonia. Por el momento su renovación no se ha producido y el FC Barcelona parece tenerle entre ceja y ceja, aunque no será el único equipo interesado.