La Euroliga hace tiempo que alcanzó velocidad de crucero y, a las puertas de la jornada 27, cada uno de los veinte equipos afronta partidos que ya resultan decisivos en la lucha por los puestos de honor. En este contexto de máxima exigencia competitiva, la élite del baloncesto continental no pierde de vista el futuro y mantiene un ojo puesto en el mercado de verano. Así, el duelo entre Baskonia y Barça Basket se convierte en un escenario clave donde se cruzan presente y futuro, con dos proyectos que miden fuerzas tanto en la pista como fuera de ella.

Timothé Luwawu-Cabarrot amenaza al Barça Basket

El alero de Cannes es la gran referencia de Kosner Baskonia y se erige como la principal amenaza para un conjunto gasteiztarra obligado a apurar sus últimas —casi remotas— opciones de alcanzar la postemporada. Timothé Luwawu-Cabarrot está firmando una Euroliga de alto nivel, con promedios de 19 puntos y tres rebotes en 25 encuentros, y llega lanzado tras anotar 19 tantos ante el Olimpia Milano en la última jornada.

Luwawu-Cabarrot encadena cuatro partidos consecutivos alcanzando los dobles dígitos de anotación, tanto en Liga Endesa como en Euroliga, y deberá unir fuerzas con piezas clave como Markus Howard o Trent Forrest para lograr un triunfo de enorme valor. Enfrente estará un Barça Basket que llega al Buesa Arena tras sumar cuatro derrotas consecutivas.

Barça Basket buscará el fichaje del jugador de Baskonia

El duelo correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga también servirá para evaluar de cerca la actuación del alero francés, señalado como uno de los grandes objetivos de mercado del Barça Basket de cara al verano. El conjunto azulgrana, con Xavi Pascual al frente del proyecto, busca un alero que se convierta en pieza angular junto a Kevin Punter, y Timothé Luwawu-Cabarrot es el nombre que reúne el consenso de todas las partes.

A conversation with Timothe Luwawu-Cabarrot 📝



Head to our website and read the full conversation with the @Baskonia forward!https://t.co/22kOSx1AEi — EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2026

El bleu aterrizó en Baskonia en junio de 2024, firmando un contrato por dos temporadas con la entidad de Vitoria-Gasteiz, y apunta a ser uno de los nombres propios del próximo mercado estival de la Euroliga. Con un amplio bagaje en la NBA —donde pasó por 76ers, Thunder, Bulls, Nets y Hawks—, el alero francés ya sabe lo que es castigar al Barça Basket: firmó 21 puntos ante los azulgranas en Liga Endesa el pasado noviembre y se fue hasta los 26 en el duelo del 19 de diciembre que se resolvió tras dos prórrogas.