El mercado de fichajes en la Euroliga ya fue convulso en verano y no menos parece serlo ahora, a mitad de curso, En el Barça Basket se sumaron perfiles veteranos como Shengelia o Clyburn, que llegaron a las manos de Joan Peñarroya. Con el cambio de técnico, el rendimiento colectivo se ha maximizado.

La estrella del Barça Basket, llamada a encontrarse con Joan Peñarroya

Una de las historias del día la ha regalado el legendario agente de jugadores Misko Raznatovic. El nuevo representante de Mario Hezonja tiene entre sus agenciados numerosas estrellas. Una de ellas, Will Clyburn, aterrizó en el Barça Basket cuando aún era dirigido por Joan Peñarroya. Sin embargo, pudo no haber acabado allí. El afamado manager no se ha mordido la lengua sobre la situación de Partizan.

Another 40 points game in Atlanta for Nikola Jokic!#BeoBasket pic.twitter.com/1IO9pZT2j3 — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) December 8, 2025

Misko Raznatovic realizó grandes movimientos a Partizan en el pasado, pero según ha contado, no han sido tan fructíferos recientemente. Acorde a sus palabras para TeleSports, desde el cuadro serbio se rechazaron llegadas como Silvan Francisco, Nenad Dimitrijević, McKinley Wright, Filip Petrušev o Will Clyburn. Sin duda, todos jugadores que vienen tirando la puerta abajo. En el caso del del Barça Basket, lo curioso es que de una forma u otra podría haber acabado dirigido por Joan Peñarroya. Aunque esa no es la opinión del prestigioso agente.

La crítica del legendario agente Euroliga a la gestión en Partizan

Las operaciones entre Misko Raznatovic y Partizan de Belgrado no han acabado concretándose y, en su opinión, es uno de los motivos del fiasco del equipo: “El año pasado juegan Davies, Koprivica, Tajrik; se van dos. Digo: firmen a Lauvergne porque es una autoridad, los aficionados están locos por él y los estadounidenses lo respetan porque jugó en la NBA. Ahora tienen caos en el vestuario y no tienen líder“. Desde luego que, en el mal momento vivido, jugadores que brillan en Zalgiris, Barça Basket o Dubai BC bien les hubiese venido, sobre todo veteranos con ascendencia Euroliga como Will Clyburn.

21 punts, 5 triples i 16 de valoració. pic.twitter.com/LrDiCqeHgp — Barça Basket (@FCBbasket) February 9, 2026

A pesar de ello y del comienzo de Joan Peñarroya al frente del equipo, parece que la dinámica ha dado un giro de 180º. Partizan viene rindiendo y consiguiendo resultados en Euroliga. Los serbios no tendrán a Petrusev o Will Clyburn, pero fichajes de mitad de campaña como Bruno Fernando o Cameron Payne les han hecho llevarse encuentros contra clubes de la talla de Hapoel o Panathinaikos. Sin duda, la figura del exentrenador del Barça Basket ha ganado enteros en Serbia.