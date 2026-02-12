El mercado de fichajes de la Euroliga ha entrado en su fase caliente: los jugadores liberados por franquicias de la NBA se han convertido en los objetivos más codiciados de cara al tramo decisivo de la temporada. Nigel Hayes-Davis sigue acaparando todas las miradas, pero otro veterano de élite, con una década de experiencia en la NBA, podría regresar a Europa y convertirse en una incorporación de lujo para el equipo que logre ficharlo.

¿Dario Saric rumbo a Euroliga?

Tras varias temporadas en la NBA, la carrera de Dario Saric apunta a un giro importante: todo indica que volverá a la Euroliga. Recientemente cortado por los Detroit Pistons, el croata apenas ha disputado 21 partidos en el último año y medio, pero a sus 31 años sigue siendo un potencial fichaje de alto impacto para la máxima competición del baloncesto europeo.

OFFICIAL – The Detroit Pistons announced that the team has acquired guard Kevin Huerter and forward Dario Šarić from the Chicago Bulls and a 2026 first-round protected pick swap from Minnesota as part of a three-team trade. pic.twitter.com/jYAhSBmlqP — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 4, 2026

La gran incógnita ahora es qué equipo logrará hacerse con el ala-pívot de Šibenik, que ha disputado más de 500 partidos en la NBA entre Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, OKC, Golden State Warriors y Denver Nuggets. Su mejor temporada fue como sophomore, promediando 14,6 puntos y 6,7 rebotes, mostrando el nivel que aún podría aportar en Europa.

El fichaje de Dario Saric debería concretarse antes del 25 de febrero, fecha límite para traspasos en la Euroliga, y varios equipos ya están siguiendo de cerca su situación. Anadolu Efes y Pablo Laso verían con muy buenos ojos su regreso, esperando que aporte potencia a la ofensiva del equipo turco. Saric ya formó parte de Efes entre 2014 y 2016, antes de ser seleccionado en el puesto 12 del Draft de la NBA.

Sin embargo, el Partizan también mantiene en su radar al experimentado croata, especialmente ante la posible salida de Jabari Parker hacia la Joventut Badalona. Además, proyectos como Dubai Basketball —que ya siguió su fichaje durante el verano de 2025— u Olimpia Milano también tienen a Dario Saric en su agenda, buscando reforzarse para pelear por los títulos domésticos, ya sea en la ABA League o en la Serie A.

El Barça Basket no parece opción

Dario Saric ha acumulado ganancias de 50,8 millones de dólares durante sus nueve años en la NBA, lo que lo convierte en un fichaje de gran nivel para cualquier equipo de la Euroliga. El Barça Basket podría ser un posible destino, ya que busca jugadores capaces de integrarse en el sistema de Xavi Pascual. Sin embargo, todo apunta a que los azulgranas no realizarán incorporaciones hasta la próxima offseason.

“¡Claro que vamos al límite!”, afirmó Xavi Pascual horas antes del duelo ante París Basketball. Sin Satoransky ni Punter, y con las dudas de Shengelia y Brizuela, el técnico reconoció que le gustaría contar con algún refuerzo en los próximos meses. Aun así, deberá seguir compitiendo con la plantilla actual, dejando la reconstrucción del equipo para el verano.