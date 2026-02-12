Es el fin de la aventura para Jeremy Sochan en San Antonio. ESPN revela, en efecto, que el antiguo favorito de Gregg Popovich es cortado por la franquicia texana y que se convierte libre de firmar donde lo desee. Varios equipos estarían desde ya interesados en sus servicios.

Se esperaba desde hace algunas semanas que la 9ª selección del Draft 2022 abandonara a los Spurs, pero se imaginaba que esto se haría más bien en el marco de un traspaso. Solo que nada pudo concretarse antes de la “trade deadline”, a pesar de un interés de los Suns o de los Knicks.

The San Antonio Spurs and forward Jeremy Sochan have agreed on his release to allow the 2023 All-Rookie team member to become a free agent, sources tell ESPN. Sochan is expected to decide among multiple interested teams. pic.twitter.com/ilLIWLz7gb — Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2026

Sochan fuera de la rotación desde diciembre

En búsqueda de tiempo de juego, con casi 23 años y cuando podrá conseguir un nuevo contrato este verano, Jeremy Sochan había desaparecido poco a poco de la rotación de Mitch Johnson, a partir del mes de diciembre. Su entrenador, sin embargo, nunca dejó de elogiar su profesionalismo y su compromiso.

La situación permanecía sin embargo “difícil” de vivir para el polaco, muy apegado a San Antonio pero lastrado, especialmente, por su incapacidad para mostrarse amenazante y regular en ataque. Así como por su perfil híbrido, demasiado pequeño para jugar ala-pívot pero demasiado lento para jugar alero.

Nunca del tipo que rechaza los esfuerzos defensivos, Jeremy Sochan atravesaba obviamente la campaña menos productiva de su carrera, con solo 4.1 puntos, 2.6 rebotes y 1 asistencia de promedio (en 13 minutos).