El mercado de verano, con sus rumores, renovaciones y fichajes, comienza a cobrar protagonismo, y uno de los principales focos estará en el posible regreso al baloncesto español de jóvenes talentos que en su momento optaron por Estados Unidos para formar parte de la NCAA. La temporada pasada, fue Great Osobor quien decidió recalar en Alemania, y varios otros jugadores podrían incorporarse a la Liga Endesa o a la Primera FEB durante la campaña 2026-27.

Nulas opciones de Liga Endesa

Aitor Anabitarte – Jacksonville State Gamecocks

El alero senior de los Gamecocks está disputando su última temporada en la NCAA, viendo como el jugador de Lasarte-Oria llegó a Alabama tras su paso por los Fighting Saints de la Universidad de Saint Francis en Illinois, ahora bajo la dirección de Ray Harper. La temporada pasada registró un promedio de 16,2 puntos y 8,5 rebotes, consolidándose como uno de los seniors que deberá dar el salto al baloncesto profesional.

Remotas posibilidades de Liga Endesa

Owen Aquino – High Point Panthers

El jugador madrileño ha seguido una trayectoria interesante en Estados Unidos: tras formarse en la cantera del Real Madrid, decidió dar el salto a la liga JUCO y, desde la pasada temporada, compite en la Division I de la NCAA, primero con los Flames de Liberty y luego con los Panthers de High Point. Esta campaña, Aquino promedia 9,2 puntos y 5,8 rebotes, además de 2,7 asistencias y un 54 % de acierto en tiros de campo. En su temporada senior, deberá decidir su próximo destino, con la opción de incorporarse a la Primera FEB ganando fuerza tras el cierre de la temporada.

Jorge Díaz Graham – Oregon State Beavers

El binomio Díaz-Graham se rompió la pasada temporada baja, después de varias campañas juntos en la Academia IMG Bradenton de Florida y más tarde en Pittsburgh, cuando Jorge decidió poner rumbo a Oregon State. En su último año en la NCAA, el tinerfeño promedia 4,4 puntos y 3 rebotes en 25 partidos, y ahora espera conocer cuál será su primer destino profesional. La posibilidad de regresar a España y unirse a la Primera FEB podría resultar un camino interesante para continuar su carrera.

Guillermo Díaz Graham – San Francisco Dons

Un futuro similar podría esperar a Guillermo Díaz-Graham durante la temporada 2026-27. El ala-pívot senior de los Dons promedia 5,5 puntos y 3,3 rebotes en 17 minutos de juego bajo la dirección de Chris Gerlufsen. La gran incógnita será descubrir cuál será su próximo paso y si, tras varios años en Estados Unidos, optará por regresar al baloncesto español.

Valentino Pinedo – UNC Greensboro Spartans

Formado en la cantera del UCAM Murcia, emprendió su aventura en Estados Unidos llegando a la Sunrise Christian Academy en Wichita, para luego formar parte de los East Carolina Pirates y de Saint Francis, antes de decidir finalizar su etapa en la NCAA en UNC Greensboro, la misma universidad por la que pasó Francis Alonso. Tras su destacada temporada con los Red Flash, Pinedo promedia 7 puntos y 4,5 rebotes.

Valentino Pinedo finishes with the second chance layup



1H | 7:34

UNCG – 21

Mercer – 26#letsgoG pic.twitter.com/b4StgrlrAz — UNCG Basketball (@UNCGBasketball) January 17, 2026

Opciones importantes de Liga Endesa

Baba Miller – Cincinnati Bearcats

Baba Miller no comenzó con buen pie su aventura en la NCAA. Tras abandonar la cantera del Real Madrid —siendo uno de los primeros en tomar este camino—, una sanción inicial condicionó su irregularidad con los Seminoles de Florida State. La temporada pasada recaló en los Owls de Florida, y ahora, para cerrar su etapa en el baloncesto universitario estadounidense, está brillando en su temporada senior con los Bearcats, promediando 13,6 puntos y 10,5 rebotes.

Baba led the team in points, rebounds, and assists while crossing the 1,000-point barrier. Just another day at the office.#Bearcats | @Gatorade pic.twitter.com/tuRF0iMXbY — Cincinnati Bearcats (@GoBEARCATS) February 9, 2026

En los próximos meses se conocerá si el balear formará parte de los elegidos en el Draft NBA, participará en la Summer League en busca de un contrato two-way o regresará a España para convertirse en uno de los fichajes destacados de la Liga Endesa.