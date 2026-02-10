Los New York Knicks decidieron traspasar a Guerschon Yabusele en las últimas horas del cierre de mercado de la NBA. El ala-pívot francés hacía las maletas para dejar la Gran Manzana y poner rumbo a la Ciudad del Viento, Chicago, para incorporarse a los Bulls. La salida de Yabusele, ex jugador del Real Madrid, era un escenario esperado debido a su escaso impacto en los Knicks y a la necesidad de la franquicia de liberar espacio salarial. El traspaso abría la puerta a un posible regreso a la Euroliga, pero con el paso de los días esa opción parece haberse enfriado, con una respuesta negativa que complica seriamente su vuelta a Europa.

Yabusele no fichará por Panathinaikos ni Fenerbahce

Incluso antes de que se concretara su traspaso a los Chicago Bulls, se desató una importante oleada de rumores que apuntaban a un posible regreso de Guerschon Yabusele a la Euroliga. Tras su paso por los Philadelphia 76ers la pasada temporada y por los New York Knicks en la actual, dos grandes del continente se posicionaron para hacerse con sus servicios: Panathinaikos y Fenerbahce.

Ant, Ivey, and Yabusele join our starting lineup tonight in their home Bulls debut.



Stream ➡️ https://t.co/dLgvAjfc2T pic.twitter.com/Bgus5ybBKK — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 8, 2026

Ante la dificultad casi insalvable de la operación Yabusele, ambos clubes han redirigido ahora sus esfuerzos hacia la vuelta a Europa de Nigel Hayes-Davis. Mientras tanto, todo apunta a que el jugador de Dreux formará parte de la rotación de Billy Donovan en unos Chicago Bulls que ocupan la tercera plaza de la Central Division, con un balance de 24-30, y que se mantienen en plena pelea con Hornets y Hawks por acceder a los puestos de play-in.

Yabusele ha disputado tres partidos con los Chicago Bulls y en ninguno de ellos ha bajado de los 20 minutos en pista. De hecho, en su debut con la franquicia de Illinois firmó 33 minutos, acompañados de 15 puntos y 11 rebotes, sus mejores registros de la temporada en la NBA, cifras que no había alcanzado durante su etapa previa en los New York Knicks.

Importante en la rotación de Chicago Bulls

Con un roster profundamente remodelado tras el cierre de mercado en la NBA —con los Bulls y Artūras Karnišovas como uno de los frentes más activos—, Josh Giddey y Anfernee Simons emergen ahora como los principales líderes del equipo. En este nuevo contexto, piezas como Matas Buzelis, Guerschon Yabusele o Collin Sexton están llamadas a ganar peso en la rotación de aquí a final de curso.

Así, todo apunta a que Yabusele continuará en Chicago hasta el final de la temporada, con la vista puesta en un verano en el que se abrirá un nuevo escenario contractual y deberá decidir su futuro, ya sea con un nuevo contrato en la NBA o con un posible regreso a la Euroliga.

Yabusele renuncia a la Player Option del 2026-27

Cuando firmó con los New York Knicks, Yabusele lo hizo por dos temporadas, con una segunda campaña incluida como opción del propio jugador, valorada en 5,8 millones de dólares. Sin embargo, en el traspaso que lo llevó a los Chicago Bulls decidió facilitar la operación renunciando a dicha opción para el segundo año.

Se trata de una decisión poco habitual entre los jugadores NBA, pero con este movimiento Yabusele dejó clara su postura y su intención de mantener abiertas todas las opciones de cara a su futuro.

“Siempre podemos mirar el aspecto económico y hablar de dinero, pero al final del día la pasión está por encima de todo. Se trata de estar ahí fuera, de echar de menos esa sensación, la ofensiva, la defensa. Compito al máximo nivel porque, antes que nada, soy un competidor”, explicó Yabusele. El ala-pívot se reencontrará con los New York Knicks el próximo 23 de febrero en el United Center, antes de visitar el Madison Square Garden el 4 de abril.

Yabusele será, por tanto, agente libre sin restricciones este verano, quedando abierta la incógnita sobre cuál será su próximo destino. Al ser preguntado por la posibilidad de un acuerdo en el extranjero de cara a la temporada 2026-27, su agente, Richie Felder (CAA Sports), declinó hacer comentarios.