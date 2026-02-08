En el mercado de la NBA se están produciendo traspasos interesantes de jugadores que quedan libres, y la Euroliga está al acecho de posibles contrataciones de cara al segundo tramo de la temporada. Un exjugador de Barça Basket, con grandes números en el baloncesto europeo, se encuentra actualmente sin equipo y en la búsqueda de un nuevo proyecto en Europa que pueda devolverlo al máximo nivel.

Dante Exum queda libre en el mercado NBA

Dante Exum ha quedado oficialmente como agente libre en el mercado de la NBA después de que los Washington Wizards lo colocaran en waivers. El base australiano, que llegó a la franquicia tras un traspaso múltiple con los Dallas Mavericks, no ha podido debutar esta campaña debido a complicaciones en su rodilla derecha.

En la temporada anterior, pese a las lesiones, Dante Exum llegó a disputar 20 partidos en la NBA, en los que registró promedios de 8.7 puntos, 1.7 rebotes y 2.8 asistencias por encuentro. Ahora, su futuro queda abierto mientras busca una nueva oportunidad para relanzar su carrera en la NBA o regresar a la Euroliga.

¿Dónde encajaría Dante Exum en la Euroliga?

Tras quedar libre en la NBA, el futuro de Dante Exum apunta nuevamente a Europa y a la Euroliga, un escenario que ya conoce bien. Olympiacos aparece como un posible destino para la próxima temporada, especialmente por los problemas físicos que ha sufrido el club griego en la posición de base y la necesidad de añadir experiencia al perímetro.

En su paso por la Euroliga, el base australiano dejó buenos números. Con Barça Basket en la temporada 2021-22 promedió 6.3 puntos, 2.5 rebotes y 1.6 asistencias en 17 minutos por partido. Posteriormente, en la 2022-23 con Partizan de Belgrado, dio un salto notable al registrar 13.2 puntos, 2.3 rebotes y 2.7 asistencias en 23 minutos por encuentro.

Los números de Dante Exum en la NBA