Los equipos de ACB y Primera FEB están constantemente atentos al mercado de fichajes en busca de refuerzos para el segundo tramo de la temporada, donde los objetivos están en juego y las directivas exigen a sus plantillas cumplir las expectativas marcadas a principios de curso. Para ello, clubes como Melilla han incorporado piezas clave con el objetivo de cerrar la campaña de la mejor manera posible.

Michael Caicedo regresa a España con el Melilla

Michael Caicedo regresa a España para jugar la segunda mitad de la temporada en Primera FEB con el Melilla Baloncesto, firmando un contrato de meses. El escolta mallorquín vuelve tras una experiencia corta en la G-League, donde solo ha participado en 10 partidos con los Grand Rapids Gold. La falta de continuidad en Estados Unidos ha acelerado su decisión de regresar a una competición que conoce bien.

Formado en la cantera Barça Basket y considerado una de las grandes perlas de la entidad azulgrana, Michael Caicedo acumula experiencia en ACB con equipos como Bàsquet Girona, Coviran Granada e Hiopos Lleida, además de un paso reciente por la liga francesa. Firma hasta final de temporada con un Melilla que marcha último en la clasificación, con 2 victorias y 15 derrotas, y que confía en su capacidad exterior para cambiar la dinámica en este segundo tramo del curso.

Adin Vrabac, nuevo jugador del Ourense Baloncesto

Adin Vrabac se convierte en nuevo fichaje del Ourense Baloncesto para esta fase de la temporada. El alero bosnio llega al equipo gallego aportando experiencia acumulada en más de una década en ligas europeas y con pasado en la Liga Endesa en clubes como La Laguna Tenerife, además de haber competido como capitán en torneos continentales de máximo nivel con su país.

A sus 32 años, Adin Vrabac suma un amplio recorrido internacional, con presencia en Europeos absolutos como los de 2022 y 2025 y un largo historial como capitán de Bosnia-Herzegovina desde 2017. Destaca por su capacidad para defender varias posiciones, su físico en el rebote y su intensidad, cualidades con las que Ourense busca ganar solidez y equilibrio en el tramo decisivo del curso.

Baloncesto Palencia se refuerza con Mustapha Heron

Mustapha Heron se une al Baloncesto Palencia de Primera FEB con un contrato temporal mientras Adam Kunkel se recupera. El escolta estadounidense de 28 años llega tras disputar 16 partidos de liga y 2 de Copa España con el Melilla Ciudad del Deporte, promediando 13,7 puntos (39,4 % en triples), 2,5 rebotes y 1,1 asistencias en 23 minutos por encuentro.