¿Es el plan B? Todo apunta a que sí, siempre y cuando se resuelva el caso de Nigel Hayes-Davis y su posible regreso a la Euroliga. Mientras tanto, el Panathinaikos intensifica la búsqueda de un refuerzo que pueda tener un impacto real en este segundo tramo de la temporada, especialmente en la Euroliga. La dirección deportiva explora el mercado de agentes libres y sigue muy de cerca a jugadores que podrían quedar disponibles en las próximas horas tras ser cortados en la NBA.

Panathinaikos y Hapoel Tel Aviv harían de oro a Nigel Hayes-Davis

Recién cortado por los Milwaukee Bucks tras una primera mitad de temporada irregular en los Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis contempla seriamente su regreso a la Euroliga. Para seducirle, hasta tres equipos están dispuestos a poner sobre la mesa uno de los contratos más altos jamás ofrecidos en Europa, con la intención de convertirlo no solo en una estrella inmediata, sino en el gran referente del proyecto a largo plazo.

Panathinaikos y Hapoel Tel Aviv estarían dispuestos a poner sobre la mesa un contrato de cuatro temporadas y 10 millones de dólares en total. Por su parte, según informa Matteo Andreani, el Fenerbahce —último equipo de Nigel Hayes-Davis en la Euroliga, con el que se proclamó campeón el pasado mes de mayo— ofrecería una propuesta ligeramente inferior, cercana a los 8 millones. Aun así, con las tres opciones abiertas, el estadounidense se decantaría por la oferta turca para volver a ponerse a las órdenes de Sarunas Jasikevicius.

Dario Saric interesa a Panathinaikos

Antiguo objetivo del Real Madrid de baloncesto, el experimentado ala-pívot de Šibenik (Croacia) se encuentra a la espera de definir su futuro en la NBA tras haber sido traspasado hace unos días de los Sacramento Kings a los Detroit Pistons en el cierre del mercado de traspasos.

Con más de 500 partidos disputados en la NBA repartidos entre ocho franquicias —fue elegido en el puesto 12 del Draft de 2014—, Saric podría ser cortado por el conjunto de Michigan y regresar así a una Euroliga que no pisa desde la temporada 2016, cuando militó en el Anadolu Efes. El Panathinaikos permanece atento a la decisión de los Pistons y, en caso de quedar libre, se perfila como uno de los principales candidatos para hacerse con los servicios del internacional croata.