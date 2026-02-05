Hay gestos que, sin ser definitivos ni en grandes escaparates, dicen mucho. David DeJulius ha dejado uno de esos mensajes que en los despachos se escuchan con atención: abrir la puerta a seguir en Murcia. No hay anuncio, ni firma, ni fechas, solo ha sido una entrevista en un medio digital que deja una predisposición clara del jugador a seguir el camino pimentonero… que pinta muy ilusionante.

Un mensaje que va más allá de la pista

El base estadounidense se ha convertido en una de las grandes sensaciones del curso y su nombre empieza a sonar con fuerza en el mercado. Aun así, el propio jugador lanza una idea poco habitual: sentarse, hablar y valorar la continuidad.

Una señal de madurez que no pasa desapercibida en un contexto tan volátil como el actual. Y es algo que UCAM Murcia tiene que valorar en su rookie estrella. En la temporada de su debut en ACB está firmando unos números increíbles: 15,7 puntos, 1,6 rebotes, 3,2 asistencias para 12,1 créditos de valoración en las 18 jornadas que llevamos disputadas de Liga Endesa… y lo que queda por venir.

UCAM Murcia tiene una oportunidad

El periodista Jaime Nadal ha señalado que DeJulius no vería con malos ojos aceptar el +1 opcional que figura en su contrato, o al menos mantener una conversación con UCAM Murcia sobre su futuro. “Además de talento, se le ve con la cabeza muy bien amueblada”, apunta Nadal. Y en el mercado ACB actual, eso ya marca la diferencia.

🏀 David DeJulius, además de ser uno de los bases más talentosos que hemos visto en @UCAMMurcia se le ve con la cabeza muy bien amueblada



✍️ Abre la puerta a aceptar ese +1 que tiene en su contrato, o al menos se sentará con el club para hablar que ya es un gran paso! https://t.co/RKp0R4eLTu — Jaime Nadal (@jnadal_14) February 5, 2026

Las palabras llegan tras una entrevista en el podcast La Pizarra, conducido por Olga Lorente, donde DeJulius se muestra cercano, reflexivo y abierto al diálogo sobre lo que viene. No hay certezas, pero sí una sensación clara: la continuidad no es una quimera.