Todos los equipos atraviesan altibajos durante la temporada, y UCAM Murcia no es la excepción. Tras un inicio espectacular, el equipo murciano ha entrado en una fase irregular. No obstante, no se ha encendido ninguna alarma: el equipo sigue en la pelea por ser cabeza de serie y aún puede superar su mejor primera vuelta en la Liga Endesa. Estos movimientos de mercado muestran la gran ambición de la directiva para reforzar al equipo y corregir lo que no ha funcionado.

La única mancha en un inicio perfecto: Zach Hicks no encajó

UCAM Murcia ha anunciado la no continuidad de Zach Hicks. El ala-pívot estadounidense de 22 años no logró adaptarse al equipo ni tampoco a la Liga Endesa. A pesar de la confianza depositada por Alejandro Gómez y Sito Alonso, y de ocupar una plaza de extracomunitario, el experimento no rindió.

🫱🏻‍🫲🏼 𝗭𝗮𝗰𝗵 𝗛𝗶𝗰𝗸𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘆𝗲 𝘀𝘂 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗨𝗖𝗔𝗠 𝗠𝘂𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗕



🏀 El club y el jugador llegan a un acuerdo para finalizar su contrato



🔗 https://t.co/uIxJsCLR1C#Eterno pic.twitter.com/2wPWpe0nWk — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) January 12, 2026

Como tirador, Hicks solo ha anotado ocho triples de 28 intentos, con un porcentaje del 28%. Más preocupante aún es su participación en tiros de dos, ya que solo intentó 2 en los 14 partidos disputados. Estos números evidencian que, además de la falta de acierto, el jugador no estaba preparado física ni tácticamente para competir en la Liga Endesa. Curiosamente, sus mejores actuaciones se dieron ante Barça Basket y Real Madrid, con 11 y 7 puntos respectivamente.

Un reemplazo para revertir la dinámica: llega Kelan Martin

La salida de Hicks se produce pocos días después de anunciar la llegada de Kelan Martin. De perfil similar, pero con más experiencia europea, el exjugador de Karsıyaka y Besiktas llega para ayudar a Sito Alonso a abrir el campo con garantías. También ocupará una plaza de extracomunitario. Sus números en la temporada 2024‑25 con Besiktas fueron aproximadamente 47.2% en tiros de campo, 46.3% en triples y 78.7% en tiros libres. Durante ese año sufrió una fractura de tobillo alrededor del 28 de enero de 2025. Sin embargo, ha pasado la revisión médica sin problema

🆕 𝗞𝗲𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻, 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗨𝗖𝗔𝗠 𝗠𝘂𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗕



🏀 El ala-pívot estadounidense se incorpora a la disciplina univertsitaria hasta final de temporada#Eterno pic.twitter.com/U3UEGLtkJd — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) January 8, 2026

Con su incorporación, Sito Alonso espera recuperar el nivel físico del equipo tras un final de 2025 y un inicio de 2026 flojos. Los murcianos cayeron este fin de semana en Bilbao y fueron superados en la clasificación por el Barça Basket. Todo indica que deberán disputar con Joventut y Baskonia la última plaza para ser cabeza de serie en la Copa ACB. UCAM recibe a Zaragoza y visita Málaga, Joventut recibe a Girona y Baskonia recibe a Manresa. En la última jornada, el Joventut – Baskonia puede ser clave. Los Murcianos tienen el average ganado con ambos.