Aductor, ojo, pantorrilla, ingle y ahora mano. Desde que llegó a Dallas en febrero de 2025, Anthony Davis ha acumulado las lesiones, disputando solo 29 partidos en total (20.2 puntos, 10.8 rebotes, 3.3 asistencias y 1.8 tapones), y la última registrada va a poner prematuramente fin a su temporada.

Dallas relanza las discusiones sobre un traspaso de AD

Bueno, es un poco más complicado que eso, porque ESPN anuncia que el interior debería operarse de los ligamentos de su mano izquierda y por lo tanto perderse varios meses de competición.

Anthony Davis since joining the Mavericks:



🔹Abdomen injury

🔹Adductor injury

🔹Eye injury

🔹Thigh injury

🔹Groin injury

🔹Achilles injury

🔹Leg injury

🔹Calf injury

🔹Hand ligament injury



MADE OF GLASS 😳 pic.twitter.com/RIkzQmrwly — Basketball Forever (@bballforever_) January 12, 2026

Salvo un improbable giro de situación, los Mavericks, actualmente en la 12ª posición del Oeste con 15 victorias y 25 derrotas, no deberían verlo de uniforme esta temporada. En cambio, es posible que vuelva a las canchas si es traspasado a un equipo lanzado en una campaña de playoffs…

Y por cierto, siempre según ESPN, Dallas ha relanzado las discusiones alrededor de un traspaso del campeón 2020. Tenemos entonces un escenario de múltiples cajones. Si Anthony Davis permanece en Texas, es difícil imaginar a los Mavs precipitar su regreso a las canchas. Si es traspasado, en cambio, una franquicia ambiciosa podría aceptar invertir a medio plazo, apostando por un “AD” disponible en el momento más importante de la temporada. Aunque es un riesgo importante.

Suficiente en todo caso para alimentar, un poco más, el culebrón más impredecible de la temporada en Dallas.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.