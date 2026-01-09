Anthony Davis vio su partido acortado ante el Jazz. A tres minutos del final del encuentro, Utah está en un “run” para intentar volver al marcador y Lauri Markkanen recibe el balón ante Anthony Davis. El finlandés arranca con su mano derecha para atacar el aro. El interior de Dallas intenta contenerlo, pero cuando entra en contacto con el jugador del Jazz, es tocado en la mano y no puede impedir a su rival anotar dos puntos.

Una lesión fatal para Dallas

En la posesión defensiva siguiente, “AD” se concentra en el estado de su mano izquierda y olvida totalmente a Lauri Markkanen solo bajo el aro, que puede anotar una nueva canasta.

“Los jugadores inteligentes hacen falta y es lo que deberíamos haber hecho“, lamenta el entrenador de los Mavericks. “Volvimos en defensa, no cometimos falta, recibimos un ‘lay-up’ y nos vimos obligados a pedir un tiempo muerto. Es lo que pasó y vamos a sacar lecciones. Se puede cometer una falta, efectuar el cambio y hacer el saque. Mis jugadores son mis chicos. Me dijeron que iba a estar bien así que pensaba que iba a estar bien”.

Un error defensivo que cuesta caro

Este error defensivo de Anthony Davis cuesta caro a los texanos. Esta canasta de Lauri Markkanen devuelve la ventaja a Utah mientras que, justo después, Brice Sensabaugh anota un triple para concluir este 12-0 y dar dos posesiones de ventaja al Jazz. En los últimos instantes, los Mavericks no pudieron contar con Anthony Davis que mostraba 21 puntos y 11 rebotes antes de salir, pero también con el héroe del partido ante los Kings, Brandon Williams, enfermo, que solo pudo jugar ocho minutos.

Por consiguiente, Dallas no logró dar vuelta al partido, con dos pérdidas de balón en el último minuto y terminó cayendo 114-116.

“Se necesita un esfuerzo colectivo para permanecer unidos y terminar el partido”, explica Cooper Flagg. “Creo que nos enfriamos al final del encuentro. Debemos ejecutar mejor en ataque y hacer stops en defensa. Metieron tiros complicados, pero deberíamos haber resistido”.

En cuanto a Anthony Davis, ninguna información ha filtrado sobre esta enésima lesión…

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.