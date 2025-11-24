Lejos, muy lejos queda aquel último título de los Detroit Pistons en la NBA, conquistado en 2004 al vencer a los Lakers con un quinteto recordado por todos: Billups, Hamilton, Prince, Ben y Rasheed Wallace. Desde entonces, la franquicia de Michigan ha vivido temporadas para el olvido. Sin embargo, hoy lideran el Este y Trajan Langdon busca una nueva estrella que se una a Cade Cunningham para devolver a los Pistons a la élite y convertirse en claro contenders.

Anthony Davis es el deseado por Detroit Pistons

El principal objetivo de los Detroit Pistons es construir un equipo capaz de conquistar nuevamente el título de la NBA, dos décadas después. Para lograrlo, los dirigentes del Este han ido moldeando en los últimos años una plantilla basada en elecciones de Draft como Cade Cunningham, Jalen Duren, Ausar Thompson y Jaden Ivey. Sin embargo, desde hace semanas están trabajando en la posible incorporación de una nueva estrella que los transforme en claros contendientes, al estilo de los OKC Thunder de antaño.

Para ello, el principal objetivo de los Pistons es Anthony Davis, actual jugador de los Dallas Mavericks y campeón de la NBA en 2020 con los Los Angeles Lakers. Para convencer al ala-pívot nacido en Chicago y formado en Kentucky, que además ha sido diez veces All-Star, Detroit podría armar un paquete de jugadores encabezado por Tobias Harris y acompañado de algunos talentos jóvenes. Sin embargo, resulta imposible incluir en el intercambio a Cade Cunninghamo Jalen Duren.

La fase de reconstrucción quedó atrás para los Pistons, que ahora aspiran a dominar el Este y volver a disputar unas finales de la NBA en junio. La franquicia de Michigan, dirigida por JB Bickerstaff, podría aprovechar la irregular temporada de los Mavericks para fichar a Anthony Davis, quien apenas ha disputado cinco encuentros esta campaña debido a problemas físicos, promediando 20.8 puntos y 10.2 rebotes. Su llegada, formando dupla en el juego interior junto a Jalen Duren, convertiría a la pintura de Detroit en una de las más dominantes de toda la liga.

Lauri Markkanen como plan B en Detroit Pistons

Otro nombre que cobra fuerza en las oficinas de los Detroit Pistons es Lauri Markkanen, procedente de los Utah Jazz. Según informa Jake Fischer, la franquicia de Salt Lake City está abierta a recibir ofertas por su estrella, consciente de que podrían obtener jóvenes talentos y futuras elecciones de Draft para continuar con la reconstrucción del equipo.

Los Utah Jazz verían con buenos ojos una posible salida de Lauri Markkanen rumbo a Detroit —el finlandés promedia 29.9 puntos por partido— a cambio de recibir a Ausar Thompson, un jugador cuyo perfil ya había sido seguido en el pasado por la franquicia de Salt Lake City. El gran interrogante radica en si los Pistons estarían dispuestos a desprenderse de Thompson, considerado uno de los mejores defensores jóvenes de toda la NBA.