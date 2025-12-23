El estado emocional de Draymond Green parece estar estrechamente ligado a la forma de los Warriors. Y como Golden State es actualmente un equipo promedio del Oeste (15 victorias – 15 derrotas), el interior está de los nervios… Recientemente expulsado ante los Suns, el ex mejor defensor de la NBA esta vez se auto-expulsó del partido ante el Magic. En el tercer cuarto, se enfrascó violentamente con Steve Kerr durante un tiempo muerto. Decidió entonces dirigirse a los vestuarios para calmarse, y no volvería a jugar.

¿Qué causó el enfrentamiento?

“Los ánimos se calentaron y pensé que era mejor que me fuera”, explicó el ala-pívot. “No creo que fuera a mejorar. Así que, lo mejor era irme, simplemente”.

Steve Kerr, él, se negó a entrar demasiado en detalles: “Nos enfrentamos, obviamente… Decidió ir al vestuario para calmarse. Es todo lo que voy a decir al respecto. Todo esto permanece privado, no tengo nada que añadir”.

“El baloncesto. Es lo que hacemos, jugamos al baloncesto”, respondió Draymond Green. “Es un deporte que provoca emociones, y algunos a veces son superados por sus emociones. Sucede. Ya hace mucho tiempo que lo hacemos. A veces, cuando estás desde hace mucho tiempo con las mismas personas, hay un cierto grado de comodidad y suceden mierdas. Pero bueno, podemos avanzar”.

¿Una pérdida de balón en el origen del enredo?

“Necesitamos a Draymond. Es un campeón”, concluyó Steve Kerr, obligado de nuevo a hacer equilibrios. “Estamos juntos desde hace mucho tiempo… Lo que pasó es lamentable pero sucedió“.

Draymond Green:



"Tempers spilled over. I just thought it was best that I get out of there. I don't think there was a situation where it was going to get better. So it was just best to remove myself…sh*t happens. We move forward. We alright"



pic.twitter.com/JOdZGiKkGv — Guru (@DrGuru_) December 23, 2025

Visiblemente, el tono subió respecto a la pérdida de balón de Draymond Green en la acción anterior. Como era su primera pérdida de balón del partido, el interior no apreció que le llamaran la atención.

Por su lado, Stephen Curry lamentaba que el incidente eclipsara la victoria de su equipo…

“Las preguntas son un poco más negativas de lo que deberían ser”, concluyó el base durante su conferencia de prensa. “Entiendo por qué se hacen pero en el vestuario, la playlist del DJ está bien, todos hacen lo que deben hacer y globalmente pasamos un buen momento porque ganamos”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.