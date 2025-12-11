El mayor cambio vivido en la NBA en la última década fue, sin dudas, el aumento del número de tiros de 3 puntos. Para tener noción, el promedio de intentos de tiros del perímetro en 2025-26 es de 36.9 por partido. En 2016, este promedio era de apenas 24.1, y el número en esa época ya era visto como alto.

El equipo que más arriesga tiros de fuera de la pintura hoy en la NBA es el Cleveland Cavaliers, cerca de 44 por noche. Hace 10 años, el líder en este sentido era el Golden State Warriors, que ganó 73 partidos arriesgando 31.6 tiros largos por noche. En la actual temporada, los Warriors de 2016 serían el penúltimo en el ranking de intentos del perímetro.

El juego cambió, la NBA también

Las cifras dejan claro: el juego cambió, los equipos cambiaron, y los jugadores obviamente también. Si antes los tiros largos eran prácticamente restringidos a los bases, hoy la NBA está llena de pívots saliendo de la pintura para tentar la suerte de larga distancia. Y tienen éxito en eso, como vemos todas las noches en prácticamente todos los planteles.

Tener buenos tiradores, por lo tanto, se volvió indispensable para cualquier grupo. Aquel juego de media distancia y de ataque al aro todavía existe, pero dejó de ser el buque insignia hace bastante tiempo.

Los mejores tiradores de la NBA en diciembre

Diciembre todavía no llegó ni a la mitad, pero ya es posible tener una noción de quiénes son los mejores tiradores del mes. Y la lista de los cinco primeros colocados tiene una gran sorpresa, pero un tipo que viene arrasando con la camiseta de los Phoenix Suns y es serio candidato al trofeo de jugador que más evolucionó. Estamos hablando de Collin Gillespie, que este año aumentó sus promedios de 5.9 a 13.6 tiros de 3 puntos por noche.

ANOTHER COLLIN GILLESPIE TAKEOVER.



He continues his breakout season with 12 of his 19 points in the 4Q as the @Suns win a thriller! pic.twitter.com/fVoLRLiS71 — NBA (@NBA) December 9, 2025

El base de los Suns es el quinto en la lista, con 4.0 tiros convertidos del perímetro por partido. Su aprovechamiento también es alto, poco por debajo del 43%. A continuación, consulta el top 5 completo:

Michael Porter Jr (Brooklyn Nets):

5.7 triples por partido

51.5% de aprovechamiento

3 partidos disputados en diciembre

Derrick White (Boston Celtics):

5.0 triples por partido

40.8% de aprovechamiento

4 partidos disputados en diciembre

Jamal Murray (Denver Nuggets):

4.5 triples por partido

62.1% de aprovechamiento

4 partidos disputados en diciembre

Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks):

4.0 triples por partido

44.4% de aprovechamiento

4 partidos disputados en diciembre

Collin Gillespie (Phoenix Suns):

4.0 triples por partido

42.9% de aprovechamiento

3 partidos disputados en diciembre

