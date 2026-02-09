Los Lakers están entre los diez peores equipos de la NBA en triples convertidos y aprovechamiento esta temporada, y vieron en la trade deadline la oportunidad de corregir parte de ese problema al traer a Luke Kennard. El impacto fue inmediato. En su primer partido con la camiseta púrpura y dorada, Kennard hizo 10 puntos, además de 2 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 26 minutos. Acertó 4 de 7 en los tiros y convirtió 2 triples, mostrando por qué su presencia cambia la forma como el adversario defiende.

Luke Kennard in his first game for the Lakers:



– 10 Points

– 2 Rebounds

– 2 Assists

– 71.4 TS%



I can get used to this 👏



(Via @LALPerformance)



pic.twitter.com/7jnLsH18Ip — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 8, 2026

Los Lakers necesitaban un “floor spacer” confiable y lo encontraron

Kennard, de 29 años, llega con reputación de jugador de élite en el perímetro: acertó el 49.7% de triples en Atlanta y tiene más del 44% de aprovechamiento en su carrera. Para un equipo que sufrió toda la temporada con espaciado irregular, esto no es detalle —es un cambio de espaciamiento. El adversario pasa a dudar en ayudar demasiado en la pintura, y las lecturas ofensivas quedan más limpias.

Además, Kennard está en contrato que expira, o sea, tiene motivación extra para producir y buscar un nuevo acuerdo. Tiene todo para encarar este tramo como vitrina, y los Lakers esperan transformar esa urgencia en puntos reales en el marcador.

Incluso sin Luka, Kennard trajo soluciones

Luka Doncic no jugó debido a una lesión en el muslo, pero el encaje futuro parece evidente. Luka es uno de los mejores creadores del mundo y un especialista en generar triples de la zona muerta: atrae ayuda en el pick-and-roll y suelta el balón en el córner cuando la defensa colapsa. Colocar a Kennard en esos spots es, para los Lakers, la promesa de “cosecha fácil” cuando el equipo esté completo.

This is what impressed me the most about Luke Kennard last night:



His playmaking and IQ >>>>> pic.twitter.com/KwOoTTiHPs — LakeShowYo (@LakeShowYo) February 8, 2026

Y Kennard no fue solo estático esperando pase. Cuando la marca corrió para sacarlo de la línea de tres, mostró que consigue poner el balón en el suelo, hacer una lectura más e incluso anotar en el mid-range. Tener un jugador más capaz de tomar decisiones ofensivas es especialmente valioso en noches en que una estrella está fuera.

Redick y Kennard: conexión Duke y encaje de sistema

También hay un factor de contexto: JJ Redick tiene perfil de entrenador que tiende a maximizar tiradores y movimientos fuera del balón, y conoce a Kennard desde hace años, con la conexión de Duke. La expectativa es que Redick lo coloque en acciones que valoricen sus puntos fuertes: staggers, handoffs, relocations y tiros rápidos antes de que la defensa se organice.

"It's huge to play in a place like this; I mean biggest stage in basketball is something special."



In his Lakers' debut, Luke Kennard (10 PTS (26 MIN), 2 REB, 2 AST, STL) talks with the media after the #LakeShow defeated the Warriors 105-99. pic.twitter.com/IYvgWH5Ovm — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 8, 2026

El punto de atención: defensa

El paquete viene con la cuenta a pagar. El tiro y el espaciado de Kennard necesitan compensar su defensa por debajo del ideal. En playoffs, equipos buenos atacan el eslabón más débil repetidamente, y ese será el test real: los Lakers van a necesitar protegerlo con esquema, matchups y minutos bien gestionados. Los Warriors no consiguieron explotar esto al máximo, pero adversarios más completos probablemente van a intentarlo.