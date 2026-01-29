¿Y si LeBron James hiciera un tercer recorrido en Cleveland? Su aventura en Los Angeles parece tocar su fin y el “King” será “agente libre” al término de esta campaña.

Quizás ponga entonces fin a su carrera pero, según las informaciones de ESPN, los Cavaliers estarían encantados de acogerlo para un tercer pasaje, habiendo el hijo de Akron portado los colores del club entre 2003 y 2010 y luego entre 2014 y 2018, con obviamente el primer (y único) título de la historia del club como clave, en 2016.

LEBRON BROUGHT TO TEARS: LeBron James appeared to get emotional & had to wipe his tears after the Cleveland Cavaliers’ tribute video to him during a timeout 😭



LeBron had to wipe his tears, twice — once with his jersey, & then with a tissue.



Is this LeBron’s final game in… pic.twitter.com/Rak3JST8Eb — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 29, 2026

Cleveland estaría encantado de acoger a LeBron

Sería una bella manera de cerrar el círculo. A condición por supuesto de que LeBron James, que acaba de celebrar sus 41 años, dispute una 24ª temporada en la Gran Liga. Lo que nadie ha hecho todavía jamás…

Pero el mejor anotador de la historia de la NBA sigue todavía muy motivado, cuando perdió los primeros 14 partidos debido a una ciática. Así dejó de beber alcohol durante su rehabilitación y adelgazó bastante con la esperanza de aliviar su espalda y sus articulaciones y de “seguir el ritmo de los jóvenes”, explicó.