El mercado ACB se une al de Primera FEB con movimientos interesantes entre clubes que aspiran a objetivos totalmente distintos. Coviran Granada, que uno de sus fichajes del verano ha sido una decepción, ya tiene nuevo equipo tras un paso sin éxito en Liga Endesa. Sin embargo, regresa a una competición que domina a las mil maravilas.

Monbus Obradoiro anuncia el fichaje de Travis Munnings

El Monbus Obradoiro ha reforzado su plantilla con el fichaje de Travis Munnings, alero bahameño de 31 años, que llega para aportar físico y experiencia a un equipo que busca el ascenso a la ACB tras situarse segundo en la Primera FEB, con un balance positivo de 13-3. El jugador ya se encuentra en Santiago de Compostela y se incorporará de inmediato a la dinámica del equipo una vez supere el reconocimiento médico.

Travis Munnings inició la temporada en el Coviran Granada, donde debutó en la Liga Endesa con una media de 12,3 minutos por partido, y cuenta con un amplio bagaje en el baloncesto español tras su paso por el Flexicar Fuenlabrada. En la Primera FEB 24/25 firmó promedios de 8,9 puntos, 4,3 rebotes y 1,6 asistencias, cifras que respaldan su incorporación para fortalecer la rotación del conjunto compostelano.

Lo que puede aportar Travis Munnings al Monbus Obradoiro

El director general del Monbus Obradoiro, Héctor Galán, valoró positivamente la llegada de Travis Munnings y destacó su encaje en el proyecto del club: “Es un jugador versátil, con capacidad para actuar en las posiciones de 3 y 4, que nos va a aportar energía, físico y solidez defensiva”. Además, subrayó su experiencia y conocimiento táctico, cualidades que considera clave para reforzar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Si supera los últimos trámites médicos y administrativos, Munnings podría debutar este sábado a las 18:30 horas, en el partido que el Monbus Obradoiro disputará en casa frente al Alimerka Oviedo, una cita importante para los gallegos ante un rival que ocupa la octava posición, con un balance equilibrado de 8-8.

Los números de Travis Munnings 2025-26