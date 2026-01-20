Desde que entró a la NBA, LeBron James fue elegido para el equipo titular del All-Star Game; él, incluso, siempre fue el jugador más votado, independientemente de la conferencia que representa.

Por qué LeBron James no será titular del All-Star Game

En la parcial divulgada por la propia liga, LeBron aparecía como el noveno más votado del Oeste, lo que lo deja fuera del quinteto titular de la conferencia. Y esto puede tener diversos motivos.

Uno de ellos fue su comienzo de temporada; James perdió el primer mes mientras se recuperaba de una lesión en el nervio ciático. Hasta recuperar el ritmo de juego, llevó más tiempo todavía, lo que puede haberlo mantenido lejos de los focos.

The All-Time All-Star: For the 21st year, LeBron James is an #NBAAllStar pic.twitter.com/mx5SpTQTK7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 24, 2025

El segundo posible motivo es el hecho de que, en 2025, fue elegido titular del Oeste, pero terminó desistiendo de jugar para preservar su condicionamiento físico para la recta final de la temporada regular.

Y el tercer motivo es que la NBA está entrando en una nueva generación de talentos. Incluso a los 41 años, LeBron todavía juega en alto nivel, pero existen otros nombres que están jugando mejor que el veterano, lo que naturalmente hace que sean más votados. En los Lakers, Luka Doncic, fue el segundo jugador más votado del Oeste.

Titulares del All-Star Game 2026

El All-Star Game, que sucede el 15 de febrero, será en formato USA x Mundo en 2026, pero los equipos serán formados con los jugadores más votados de cada conferencia. Consulta abajo a los cinco titulares elegidos en el Este y Oeste, en orden de mayor número de votos.

Equipos titulares del Este y el Oeste para el All Star Game pic.twitter.com/XFDT97csN8 — Historias de NBA (@nba_historias) January 19, 2026

Conferencia Este

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks

Jaylen Brown – Boston Celtics

Jalen Brunson – New York Knicks

Cade Cunningham – Detroit Pistons

Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers

Conferencia Oeste

Stephen Curry – Golden State Warriors

Luka Doncic – Los Angeles Lakers

Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder

Nikola Jokic – Denver Nuggets

Victor Wembanyama – San Antonio Spurs

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.