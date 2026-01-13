Al día siguiente de su victoria ante los Rockets, los Kings se ofrecen otro equipo de la parte alta de la tabla del Oeste, los Lakers (124-112). Y esto, a pesar de los 42 puntos de Luka Doncic. Este 10º éxito de su temporada se dibujó gracias al gran partido de DeMar DeRozan (32 puntos con 14/19 en tiros) quien, contrariamente a sus compañeros, no intentó ni un solo tiro de tres puntos.

El triple, factor clave del partido

Ahora bien, el tiro de tres puntos fue un factor clave en este encuentro. Al igual que un Malik Monk desatado en el ejercicio con sus 26 puntos, sobre la base de siete tiros largos (7/9, 9/15 en tiros en total). Russell Westbrook (22 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes) también fue un contribuidor importante en este sector.

Se entenderá que los Lakers tenían demasiadas amenazas ofensivas que vigilar. El inicio de la segunda mitad, después de 24 primeros minutos bastante equilibrados (61-54), lo mostró bien. DeRozan, Westbrook y los demás mostraron su facilidad para crearse un tiro, ante una defensa demasiado a menudo permisiva y retrasada en las rotaciones.

Luka Doncic vs Sacramento:



42 PTS

7 REB

8 AST

4 STL



Joins himself as the only Lakers with those numbers in a single game. pic.twitter.com/lrXc4XuSrI — StatMuse (@statmuse) January 13, 2026

Demasiados olvidos en la defensa de los Lakers

Resultado: a mitad del tercer cuarto, DeMar DeRozan encontraba a un Russell Westbrook “olvidado” en el córner, que sancionaba en triples y ofrecía la mayor diferencia a favor de su equipo (79-59). Luka Doncic y LeBron James intentaron responder, acercándose al máximo del aro.

Apoyándose también en sus pívots Deandre Ayton y Jaxson Hayes, los visitantes anotaron más de la mitad de sus puntos en la pintura rival. A pesar de estos esfuerzos interiores, los Lakers comenzaban el último cuarto con 12 puntos de retraso (95-83).

Iban a pasar brevemente bajo la barrera de las 10 unidades, pero a tres minutos del final, DeMar DeRozan sancionaba a media distancia ante Luka Doncic, luego encontraba a un Malik Monk abierto en triples. El mismo Monk tomaba la línea de fondo para encontrar a Precious Achiuwa en el córner opuesto detrás del arco. Este 10-0 infligido (122-104) mataba las últimas esperanzas de los Lakers.

Russell Westbrook drops 22 PTS, 5 REB, 7 AST, 1 STL, 50% FG, 50% 3PT as the Kings get the 124-112 WIN over the Lakers 💪 pic.twitter.com/zz7liKXoDc — Basketball Forever (@bballforever_) January 13, 2026

LO QUE HAY QUE RETENER

Los Kings en llamas en triples. Equipo menos prolífico de la liga detrás del arco, con 10 canastas por noche, Sacramento conoció una velada excepcional tirando al 65% de lejos, con un notable 17/26. Malik Monk, Russell Westbrook y Zach LaVine fueron los principales contribuidores, donde el mejor anotador del equipo, DeMar DeRozan, no tomó ni un solo tiro largo. Un Monk del que notaremos que hizo casi tan bien como todo el equipo rival (8/36). LeBron James, Jake LaRavia y Marcus Smart acumularon 13 fallos de lejos, cuando Luka Doncic también sufrió (2/9).

Luka Doncic “ausente” en el cuarto cuarto. El líder de los Lakers había anotado 10 puntos o más en los tres primeros cuartos antes de desaparecer en el último período. El esloveno solo tomó cuatro tiros en el final, con una sola canasta convertida, y ningún paso a la línea de tiros libres. Un final sorprendente para él, cuando había mostrado toda la noche su facilidad para imponerse en la pintura rival.

El entusiasmo del Golden 1 Center. Aunque los Kings ocupan el penúltimo lugar en el Oeste, con un balance horrible (10v-30d), el público de Sacramento, testigo de una segunda victoria consecutiva en casa, muestra siempre su entusiasmo. Y los jugadores locales no dudan en arengarlos, al igual que un Dylan Cardwell todavía muy comunicativo, o un Precious Achiuwa que celebró bien su tiro de tres puntos “dagger” en el “money time”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.