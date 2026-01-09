Los Lakers optaron por descansar a LeBron James en la segunda noche de un “back-to-back”, y el resultado fue un recordatorio bien claro: el equipo no posee talento suficiente alrededor de Luka Doncic para ser un verdadero candidato al título. Los Spurs conquistaron una victoria por 107 a 91 en su cancha, y, aunque el camiseta 77 brilló con 38 puntos y 10 asistencias, fue prácticamente el único motor ofensivo de Los Angeles. Cuando Doncic fue al banquillo, el ataque de los Lakers simplemente se detuvo, un problema grave para un equipo con aspiraciones de campeonato.

La dependencia excesiva de Luka Doncic

El entrenador JJ Redick está gestionando de cerca la carga de trabajo de LeBron James, intentando maximizar el rendimiento del jugador de 41 años. Además de la ausencia de James, los Lakers tampoco contaron con Austin Reaves, Rui Hachimura y Adou Thiero la noche del miércoles. Es extremadamente difícil ganar en la NBA con tres titulares fuera, y la falta de profundidad del plantel de Los Angeles quedó dolorosamente evidente.

Luka Doncic descansó por casi seis minutos en el primer tiempo del partido del miércoles, y los Lakers no lograron anotar sin él. Esto es inaceptable para un equipo que aspira al título. Doncic marcó el 41.7% de los puntos de los Lakers y fue responsable del 62.5% de sus asistencias contra los Spurs. Esta dependencia excesiva de un único jugador es una señal de alerta clara.

Sin Luka, el ataque simplemente no existió. Gabe Vincent y Nick Smith Jr. tuvieron dificultades viniendo del banquillo. Marcus Smart no logró crear tiros para los demás, y los Lakers no tenían a dónde recurrir con LeBron y Reaves lesionados.

La necesidad urgente de traspasos es clara

Los aficionados han clamado por un alero “3-D” (tirador de tres puntos y defensor) para auxiliar a las estrellas, pero los Lakers enfrentan varios problemas. El equipo necesita una actualización en la posición de pívot, una mejora en el base suplente y más profundidad. Los Lakers no lograrán adquirir todo esto antes del plazo final de traspasos. El equipo posee solo una selección de primera ronda para negociar, pero Rob Pelinka necesita usarla para mejorar el plantel.

Los Lakers cuentan solo con Luka, LeBron, Reaves, Hachimura, Smart, LaRavia y Ayton como opciones confiables para los playoffs. El entrenador JJ Redick no puede jugar con solo siete jugadores si Los Angeles quiere ganar cuatro series de playoffs. Necesitan más opciones que hagan la diferencia. Esto quedó claro contra los Spurs la noche del miércoles, y es un problema que se manifiesta siempre que los Lakers enfrentan a un equipo de punta.

Los Lakers necesitan hacer ya este traspaso

Fue una noche de bajo aprovechamiento en los tiros para los Spurs, pero eso no importó. El equipo de San Antonio ganó cómodamente porque los Lakers simplemente no tenían talento suficiente alrededor de su superestrella para competir.

Los Lakers necesitan hacer un traspaso antes del plazo final del 5 de febrero para mejorar su plantel alrededor de Luka Doncic y LeBron James. Esto quedó evidente en el partido contra los Spurs sin el mayor anotador de la historia de la NBA, y ha sido una constante en la mayor parte de la temporada. Le corresponde a Pelinka encontrar el movimiento correcto. No será fácil, dadas las carencias de los Lakers, pero es para eso que el gerente general gana millones. Permanezcan atentos para ver qué conseguirá hacer Pelinka.

Los Lakers tienen una campaña de 23-12 y están entre los seis primeros de la Conferencia Oeste, pero están coqueteando con un diferencial de puntos negativo. Esto refleja la falta de talento de los Lakers detrás de sus estrellas. El equipo es dominante en momentos decisivos, pero no puede depender solo de sus estrellas para hacer todo el trabajo.

