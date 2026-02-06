Esta temporada, la enfermería se llena de jugadores tocados en la pantorrilla o en la parte posterior del muslo. Para Luka Doncic, es la segunda opción ya que el base de los Lakers dejó a sus compañeros después de haber sentido una punzada en los isquiotibiales del muslo izquierdo ante los Sixers. Resultado, va a pasar una resonancia magnética para conocer la gravedad del mal.

Luka Doncic kicked the scorers table after injuring his hamstring.



He did not return to the game.



pic.twitter.com/zLZWET4E5o — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) February 6, 2026

Doncic se someterá a una resonancia magnética

“Sintió una molestia en el isquiotibial, y estimó que no estaba suficientemente en condiciones para volver a la cancha”, explicó JJ Redick. “El cuerpo médico era de la misma opinión y lo dejamos en reposo. Pasará exámenes, y todavía es demasiado temprano para decir si se trata de una lesión, o si se trata simplemente de un dolor en los isquiotibiales”.

Fue a tres minutos del descanso que Luka Doncic hizo una mueca, y de frustración, golpeó la mesa de anotación. Luego se tomó la cabeza con las dos manos al sentarse en el banquillo. Después del descanso, ni siquiera reapareció en el banquillo, y hay que recordar que ya había perdido ocho encuentros esta temporada por achaques variados.

“Espero que no haya nada grave”, comentó Austin Reaves. “Lo necesitamos. Es nuestro mejor jugador, y el motor para muchas cosas. Espero que tengamos buenas noticias el viernes”.