De acuerdo con los detalles del acuerdo, los Cavs enviaron a De’Andre Hunter a los Kings. En contrapartida, Sacramento manda a Dennis Schroder y Keon Ellis a Cleveland. Ya los Bulls reciben a Dario Saric y dos selecciones de segunda ronda.

El impacto para los Lakers: dos nombres salen del radar

El principal efecto colateral para los Lakers es simple: Hunter y Keon Ellis estaban entre los nombres asociados al equipo en conversaciones de mercado, y ahora ya no están disponibles. Ellis era visto como una opción joven e interesante para la rotación, mientras que Hunter era considerado un objetivo mucho más arriesgado —tanto por el costo como por la evaluación de impacto.

Después de que los rumores ganaran fuerza en la última semana, ya se habían enfriado el sábado, poco antes de que el traspaso se concretara. Ahora, la situación queda definitiva: los Lakers necesitan pasar la página y mirar hacia otras alternativas.

welcome to the 916, De'Andre 👑 pic.twitter.com/rR2Wzwn5XU — Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 1, 2026

Por qué el movimiento llama la atención (principalmente para los Kings)

El traspaso también generó extrañeza por un motivo específico: Keon Ellis es descrito como un jugador “muy codiciado”, alguien que podría rendir a los Kings al menos una buena selección de Draft en una negociación separada. En un escenario en que Sacramento no tiene mucho “para mirar hacia adelante”, acumular picks y apostar por jóvenes sería, en teoría, el camino lógico.

En lugar de eso, los Kings anexaron a Ellis a Schroder, un atleta que el equipo firmó en la última offseason en un contrato de tres años, a pesar de ya tener otras opciones en el perímetro en el plantel. Sacramento podría haber simplemente evitado este movimiento, preservado minutos y flexibilidad y, si quisiera negociar a Ellis, haber buscado retorno en picks y valor.

Lo que sucedió, sin embargo, fue diferente: Ellis entró en el paquete junto con Schroder para viabilizar la llegada de Hunter. Hunter estaría en uno de los peores años de su carrera, es más viejo que Ellis y todavía está bajo contrato para la próxima temporada, lo que reduce la flexibilidad futura.

Realidad del mercado: Lakers difícilmente igualaría este tipo de paquete

Desde el punto de vista de los Lakers, el texto es directo: de forma realista, Los Angeles no conseguiría igualar un paquete que incluyera a Ellis para adquirir a Hunter —y, incluso si pudiera, la evaluación presentada es que no debería intentarlo. Con esto, el camino ahora es buscar otros nombres hasta el plazo final.

Resumen del traspaso

Cavs recibe: Dennis Schroder y Keon Ellis. Kings recibe: De’Andre Hunter. Bulls recibe: Dario Saric y dos selecciones de segunda ronda.

Para los Lakers, el efecto es inmediato: dos opciones que venían siendo citadas en rumores salen del mercado, y la franquicia necesita recalibrar sus planes para el ala antes de la trade deadline.