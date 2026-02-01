El mercado de Primera FEB, al igual que el de la ACB, se mantiene en constante movimiento con operaciones interesantes de clubes que buscan alcanzar sus respectivos objetivos en esta segunda vuelta del campeonato. Mallorca ha sido uno de los equipos que ha acudido al mercado en busca de fichajes que aporten un salto de calidad a la plantilla, aunque no es el único, ya que otras entidades también han incorporado nuevas piezas a sus proyectos con la intención de impulsar su rendimiento en los próximos meses.

Mallorca Palma anuncia el fichaje de Fallou Niang

El Fibwi Mallorca Palma ha cerrado la incorporación del ala pívot Fallou Niang para reforzar su juego interior en Primera FEB, con el objetivo de firmar una buena segunda vuelta y pelear por los puestos de playoff de ascenso a la ACB. El jugador español llega procedente del HOMS U.E. Mataró y ocupará la ficha que dejó libre Loïc Menuge al finalizar su contrato a finales de 2025.

Fallou Niang aportará experiencia en la categoría y conocimiento del baloncesto balear, ya que la pasada temporada logró el ascenso a Primera FEB con el Palmer Basket. Este curso, en Mataró, ha promediado 8,6 puntos y 6,5 rebotes por partido, además de destacar en el circuito 3×3, donde consiguió el bronce en el Mundial sub-23 de 2024.

Movistar Estudiantes hace oficial la llegada de Mamadou Niang

El Movistar Estudiantes ha reforzado su juego interior con la llegada de Mamadou “Petit” Niang, pívot senegalés de 2,09 m y 32 años, que firma hasta el final de la temporada, en junio de 2026. El club incorpora así una pieza con experiencia para cubrir la posición de cinco tras la salida de Amida Brimah y las dudas físicas de Hugo López.

Formado en la cantera del Gran Canaria, Mamadou Niang acumula varias etapas en la ACB, donde ha jugado con La Laguna Tenerife, Real Betis y Covirán Granada, equipo con el que logró el ascenso a la Liga Endesa. Llega tras dos temporadas en la segunda división francesa, donde promedió 8,9 puntos y 5,4 rebotes por partido.

Travis Munnings se une al Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro ha reforzado su plantilla con la incorporación de Travis Munnings, alero bahameño de 31 años que llega para aportar físico y experiencia. El jugador ha competido esta temporada en el Covirán Granada, debutando en ACB, y el curso pasado destacó en Primera FEB con 8,9 puntos, 4,3 rebotes y 1,6 asistencias, consolidándose como un perfil versátil para las posiciones 3 y 4.