La broma de Mike James en redes, respondiendo con humor a la oferta del dueño de Hapoel Tel Aviv, se ha hecho viral durante unas horas. Pero el trasfondo es cualquier cosa menos gracioso. La Euroliga tiene un problema serio de dinero, y el caso del AS Monaco Basket solo ha puesto un foco brutal sobre una herida que lleva tiempo abierta, una herida que no sangra porque un club no pueda pagar a sus jugadores, es una herida que sangra y aprieta a los más débiles de la élite del continente, tensiona a los grandes y deja a la competición caminando sobre hielo fino y quebradizo.

AS Monaco y el aviso más ruidoso del sistema

Monaco es ahora mismo el ejemplo perfecto de cómo un proyecto deportivo puede ir por delante de su realidad económica. Deudas graves, salarios atrasados, prohibición de fichajes y una multa de 300.000 euros impuesta por la Euroliga en noviembre de 2025. Todo eso ha acabado con la intervención temporal del club por parte del Principado de Mónaco para evitar la bancarrota total.

En la pista compites. En los despachos sobrevives. Y cuando eso pasa… el vestuario se resiente, los rumores vuelan y el mercado huele sangre. Que el nombre de Mike James vuelva a sonar en los mentideros de la Euroliga no sorprende a nadie.

Fenerbahce y Real Madrid: cuando el problema ya no es pequeño

Si Monaco es el síntoma visible, Fenerbahce Istanbul es el elefante en la cacharrería. Una deuda cercana a los 600 millones de euros no es un susto puntual, es una bomba de relojería, una situación difícilmente sostenible por muy equipo histórico que seas. Si uno de los pilares del baloncesto continental tiembla, toda la Euroliga tiembla con él.

588 millones de deuda tiene el Fenerbahçe entre todas sus ramas (fútbol, basket…) https://t.co/gzyYbqVdgI — Jordi Bonet (@JBOrantos) October 25, 2025

El Real Madrid Baloncesto vive otra película, pero igual de preocupante. Pérdidas de 38 millones en la última temporada auditada, una masa salarial que ronda los 49 millones y una pregunta cada vez más incómoda: ¿merece la pena seguir en un modelo que no se sostiene solo? En el caso del equipo blanc no hay riesgo de impago, hay riesgo de ruptura, la NBA Europa parece cada vez una mejor idea en la directiva madrileña.

Clubes medianos, presupuestos cortos y progresión en pausa

El caso de ASVEL Villeurbanne, con Tony Parker al mando, refleja el limbo en el que viven muchos equipos. Presupuesto ajustado, resultados irregulares y dudas reales sobre seguir apostando fuerte en la Euroliga o bajar revoluciones. Otros históricos compiten con 16 o 17 millones, mientras proyectos nuevos como BC Dubai entran con cifras muy por encima de lo que su influencia deportiva sugiere. El resultado es una liga cada vez más desigual, donde competir no siempre significa crecer, donde tan sólo un presupuesto desorbitado te da oportunidades reales de competir. La burbuja económica del mercado Euroliga está cada vez más cerca de explotar.

En el momento en el que un equipo con 3.800 espectadores de media en Euroliga (bastantes menos en liga francesa), tiene casi 40 kilos de presupuesto y a James, Mirotic, Diallo, Okobo etc en plantilla… esto solo demuestra que el Fair Play Financiero son los padres — pivis (@Pablo_2_3) January 29, 2026

Ante toda esta situación la Euroliga quiso reaccionar con los nuevos Estándares de Equilibrio Competitivo desde la temporada 2025-26. Esto no es más que una norma que establece suelos de gasto, límites salariales y más control financiero. ¿Es un avance? Sí. Pero no arregla el problema de fondo: la mayoría de clubes pierden dinero cada año y dependen de propietarios dispuestos a tapar agujeros. El modelo de negocio no va a ninguna parte.

NBA Europa: la utopía cada vez más atractiva

El proyecto NBA Europa es el gran factor desestabilizador de la ecuación. Una liga semicerrada, con franquicias valoradas en hasta 1.000 millones de dólares, hace que gigantes como Real Madrid o Fenerbahce se replanteen su futuro. Ante un modelo de negocio exitoso en USA, la Euroliga intenta blindarse con licencias a 10 años, expansión a 20 equipos y nuevos acuerdos de TV… pero mientras algunos equipos parecen no dudar y ser fieles al canon de baloncesto del viejo continente, otros dudan y no son dudas de equipos pequeños, sino de grandes equipos que torpedearían la línea de flotación de la máxima competición continental.

🏀🇺🇸 "No sé si el @RMBaloncesto necesita esta NBA europea, lo que sí sé es que ahora mismo lo único que sostiene el proyecto es el Real Madrid"



🤔 "Y eso debería hacer pensar sobre todo al presidente blanco, que viene del fiasco de la Superliga"



🎙️ @PacojoSER, en @SERDeportivos pic.twitter.com/IAlptBApDs — SER Deportivos (@SERDeportivos) January 23, 2026

En lo deportivo la Euroliga mantiene el interés, pero en lo económico deja mucho que desear, el caso AS Mónaco no es anecdótico, al alzamiento de Hapoel Tel Aviv es una molesta tendencia para clubes históricos, el dinero, poderoso caballero que todo lo rige, comienza a escasear, en otras palabras, ha llegado el momento de romper con lo establecido pero… ¿la Euroliga lo sabe?