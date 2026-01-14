Son muchos los aspirantes que hay en Euroliga para alzarse con el título. Quién lo va a levantar próximamente es una incógnita y, de momento, el vigente campeón es el conjunto dirigido por Saras Jasikevicius. A pesar de estar viviendo un curso ciertamente irregular, Fenerbahce ya se ha movido para consolidar un proyecto ganador.

Renovaciones clave para el superproyecto Euroliga de Fenerbahce

Mientras que otros conjuntos, a pesar de tener grandes entrenadores, son indudablemente de sus jugadores, Fenerbahce tiene un proyecto ciertamente personalista con Saras Jasikevicius. En el día de ayer, el propio club hizo oficial la renovación del técnico lituano. Su ampliación no solo significa retenerlo en la entidad, sino reforzar su figura en el vestuario en una campaña con dudas. Además, después de que el entrenador se mojara respecto a la NBA Europa y la entidad lo respaldara firmando por Euroleague. Por si fuera poco, no ha sido el único movimiento.

OFFICIAL

Sarunas Jasikevicius signs a 3 year renew with Fenerbahçe Beko Istanbul. pic.twitter.com/8aPvgXVZ6G — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 13, 2026

La renovación de Saras Jasikevicius es un mensaje claro de confianza en el técnico. Su firma por tres temporadas afianza su figura en el corto y largo plazo. Sin embargo, Fenerbahce no se queda ahí y también quiere retener a la prolongación del lituano en pista. Si el técnico es todo un estandarte del club desde la banda desde que aterrizó, Devon Hall lo es en pista.

Saras Jasikevicius tiene un plan su complejo vestuario

El roster de Fenerbahce está plagado de jugadores con mucho talento, pero ciertamente díscolos. Sostener la legitimidad en un contexto con tantas estrellas, con un perfil de liderazgo como el de Saras Jasikevicius no es sencillo. Por ello, no es de extrañar que, tras su renovación, se esté tratando de afianzar a su ‘vieja guardia’. Según informa Andrea Calzoni, el conjunto otomano sigue luchando la renovación de Devon Hall.

🚨👀Negotiations between Fenerbahçe and Devon Hall for a new contract (until 2028) began last summer.



Now he wants to see what happens and decide his future, but Fenerbahçe wants to renew his contract and the offer is still valid.#EuroLeague #Fenerbahçe #FenerbahceBeko pic.twitter.com/cXO4B6If5B — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) January 13, 2026

A buen seguro, piezas como Wade Baldwin u Horton Tucker les viene bien mirarse en el espejo de Devon Hall. El base que aterrizó desde Olimpia Milano es el paradigma del juego de Saras Jasikevicius, un jugador cerebral, comprometido y que prioriza siempre lo colectivo. Su renovación no solo sería positiva de cara a poder contar con él, también es una victoria en términos de identidad para Fenerbahce.