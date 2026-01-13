El Real Madrid parece haber encontrado el camino con Sergio Scariolo y afronta una semana clave con un Clásico de por medio, que volverá a medir el estado de ambos equipos en esta fase de la temporada. El conjunto madridista llega tras ganar en ACB y recuperar a un jugador que fue fichado en verano, pero que había tenido un papel residual en la plantilla; sin embargo, tras el último encuentro, todo podría cambiar.

Real Madrid resucita a Alex Len para el Clásico de Euroliga

Alex Len volvió a sentirse importante casi un mes después de su último partido con verdadero peso en la rotación, que había sido ante UCAM Murcia el pasado 30 de diciembre. En la pasada jornada, frente a MoraBanc Andorra, el pívot recuperó minutos y confianza, respondiendo con una actuación sólida que ayudó al Real Madrid a sostener el partido en momentos clave y llevarse el triunfo por 85-90.

En los 18 minutos que estuvo en pista, el pívot ucraniano aportó presencia interior, rebotes y anotación que dieron oxígeno al equipo blanco, sumando un total de 10 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia, además de brindar descanso y rotación en la pintura a Tavares. Su actuación deja un mensaje claro a Scariolo: Alex Len está listo y preparado para aportar.

Alex Len: una pieza rescatada para el Clásico de Euroliga

Sergio Scariolo ha decidido recuperar a Alex Len para la rotación de cara al próximo Clásico de Euroliga, consciente de que su presencia puede ser clave en la pintura. En el último Clásico ACB contra el Barça Basket, el ucraniano no tuvo minutos, y la falta de control en el rebote fue uno de los factores que condicionaron la derrota, con hasta 13 rebotes ofensivos del rival y 18 puntos en segunda opción.

Ahora, el entrenador italiano busca que Len tenga un rol menos secundario en el próximo choque europeo, aportando fuerza bajo los aros y ayudando a cerrar el rebote, algo que falló en el anterior Clásico. Su participación será fundamental para equilibrar la defensa y aliviar la dependencia de Tavares.

Los mejores partidos de Alex Len con el Real Madrid en rebotes