El Real Madrid volvió a dejar dudas y sensaciones preocupantes en un partido de máxima exigencia, en el que pequeños detalles marcaron el desarrollo del encuentro ante el Barça Basket. Más allá del marcador final, que acabó con triunfo azulgrana por 100-105, el análisis apunta a varios factores estructurales que influyeron en el rendimiento del equipo blanco y que vuelven a abrir el debate sobre su momento competitivo.

El rebote castiga al Real Madrid en el Clásico ACB contra el Barça Basket

El Real Madrid cayó en el Clásico ACB ante el Barça Basket en un partido marcado por la falta de control del rebote, un aspecto que condicionó de forma decisiva el rendimiento defensivo de los madridistas. El conjunto blanco concedió demasiadas segundas oportunidades, hasta 13 rebotes ofensivos del rival y 18 puntos en segunda opción, lo que le impidió consolidar una defensa sólida y continua.

Esa debilidad bajo los aros se tradujo en dificultades para cerrar y sostener el esfuerzo defensivo, además de frenar el acierto azulgrana, que terminó anotando 105 puntos en el Movistar Arena. Tras el encuentro, Sergio Scariolo reconoció abiertamente que la diferencia estuvo en la lucha por el rebote, admitiendo que no dominar ese apartado, como el equipo suele hacer, les colocó en clara desventaja: “La diferencia la ha marcado el rebote, ha sido determinante”.

Los números del Real Madrid en el rebote

En cuanto a los números, las cifras del rebote sitúan al Real Madrid en la zona media-alta de la ACB, pero también evidencian una fragilidad en el juego interior que se repite ante equipos que castigan mucho esta faceta. El conjunto blanco es octavo tanto en rebotes totales (35,9) como en defensivos (23,6), y décimo en rebotes ofensivos (12,3), números que no siempre se traducen en un control real de la pintura. La dependencia de Tavares, máximo reboteador del equipo con 6,2 capturas por partido, y la falta de continuidad colectiva en el cierre del rebote provocan que los rivales encuentren segundas oportunidades con demasiada facilidad. Además de que el caboverdiano no está en un buen momento de forma y otros jugadores han entrado en el olvido como Alex Len.

💬 @sergioscariolo: “Nos ha faltado paciencia en ataque”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 4, 2026

Este problema contrasta con encuentros puntuales en los que el rebote ha sido decisivo, como en la remontada de Euroliga ante el Dubai BC, donde la intensidad defensiva y el dominio de los tableros tras el descanso cambiaron por completo el partido. Una de las tareas de Scariolo, más allá de encontrar más puntos en el perímetro, es lograr un mayor control del rebote en partidos clave y ante plantillas poderosas en la pintura.

Otro de los aspectos negativos del Real Madrid en el Clásico ACB

Otro de los factores señalados por Sergio Scariolo fue la falta de energía del equipo, condicionada por la acumulación de partidos y la escasa recuperación. El técnico reconoció que el Real Madrid no consiguió tener continuidad defensiva: “No hemos tenido energía para sostener una buena defensa durante cuatro o cinco minutos seguidos”.