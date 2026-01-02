El Real Madrid Baloncesto tendrá que medirse en su feudo a uno de los rookies de este año de la Euroliga, Dubai BC. El conjunto de Sergio Scariolo está teniendo idas y venidas a nivel competitivo, especialmente en Europa. No obstante, no todos los encuentros tienen el mismo valor y el que les mide al conjunto de Emiratos es especial.

La primera piedra para que el Real Madrid Baloncesto esté en el Play-In de la Euroliga

El cambio de formato de la Euroliga hizo que ya desde hace varias temporadas hubiera 6 puestos de Play-offs directos y 4 de Play-In. El Real Madrid está en décima posición, en la línea entre meterse y caerse. Justo por detrás está Dubai BC, que, en caso de conseguir la victoria, empataría en el casillero a los de Sergio Scariolo, justo en el ecuador de la competición. Los de Emiratos Árabes, que se reforzaron potentemente en verano, no son un cuadro sencillo.

La derrota frente a Dubai BC no solo significaría que el Real Madrid Baloncesto llegase a la jornada 19 ‘fuera’ de Play-In, sino que sería la primera piedra para quedarse fuera. No se puede adivinar el futuro, pero en este momento, los de Sergio Scariolo se baten el cobre con los de Emiratos Árabes. No llevarse la victoria en casa supondría un primer escollo ante un posible desempate por average, teniendo que remontarlo en su feudo.

Un mazazo emocional para Sergio Scariolo

Un mazazo en este momento para el Real Madrid Baloncesto en Euroliga podría ser especialmente dañino. Verse fuera de Play-In, con una derrota ante un rival directo, justo antes de medirse al Barça Basket en Liga Endesa ACB podría hacer mella en la moral de la afición madridista de cara al clásico. En la previa, Sergio Scariolo ya avisó sobre relajaciones: “Nos gusta jugar delante de nuestro público y es una ventaja, pero deja de serlo si pensamos que nos puede ayudar a ahorrar esfuerzos“.

El partido Euroliga es la antesala de un clásico con el eterno rival creciendo a pasos agigantados. A pesar de que el Barça Basket venga de perder frente a Fenerbahce y AS Mónaco, es indudable que la moral desde la llegada de Xavi Pascual está por las nubes. El Real Madrid Baloncesto podría encadenar dos derrotas especialmente dolorosas, por motivos diferentes. Este hecho, podría hacer temblar los cimientos del proyecto de Sergio Scariolo.