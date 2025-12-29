La Liga Endesa ACB está que arde cuando el ecuador de la competición cada vez está más próximo. Los equipos de la competición están dando un nivel tan alto que la igualdad en varias zonas de la tabla es máxima. Nadie quiere perder el tren de la ACB y, en estos momentos, especialmente tampoco el de la Copa del Rey. El curso ha dejado revelaciones como Joventut o UCAM Murcia y confirmaciones como Real Madrid Baloncesto o Valencia Basket.

El Real Madrid Baloncesto se juega el liderato en Liga Endesa ACB

La gran revelación ACB de la temporada es, sin duda, UCAM Murcia. Los murcianos se mantienen firmes en el pulso por el liderato de la Liga Endesa. En esa pugna, el Real Madrid Baloncesto no quiere dejarse victorias por el camino, pero el enfrentamiento directo entre ambos equipos solo puede saldarse con uno de ellos ‘pinchando’. Los de Sito Alonso son el equipo más incómodo de la competición y dominan los espacios habituales de reinado de los blancos.

Cuando se dice que UCAM Murcia es un equipo incómodo, cualquiera lo puede comprobar mediante la observación, pero es que además los números no engañan, son el mejor equipo en rating defensivo. A pesar de no ser un equipo que robe muchos balones, hacen de su zona todo un fortín. Los porcentajes en tiro de 2 de los rivales de Liga Endesa ACB descienden notablemente cuando se miden a los de Sito Alonso. Además, el Real Madrid Baloncesto podría sufrir con otro de sus puntos fuertes.

UCAM Murcia domina el territorio más cómodo para el Real Madrid Baloncesto

Si al pensar en UCAM Murcia uno piensa en defensa, al hacerlo con el Real Madrid Baloncesto uno piensa en poderío físico, sobre todo en rebote. Sin embargo, los de Sito Alonso superan y mucho a los de Sergio Scariolo en esta faceta. Los murcianos son el mejor equipo en rebote defensivo en términos totales y el segundo en porcentaje de rebotes defensivos atrapados por rebotes existentes.

Esta intensidad y estas fortalezas defensivas de UCAM Murcia no se pueden entender sin su política de rotaciones. Sito Alonso tiene estrellas, pero ningún jugador supera los 23 minutos de media por partido. Además, tiene 10 jugadores por encima de los 10 minutos de media esta temporada. Eso sí, en esto el Real Madrid Baloncesto también viene haciendo lo propio. Sergio Scariolo también viene mostrando una cara hasta ahora poco vista dentro de la entidad. El duelo a nivel físico está servido.