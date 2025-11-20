El UCAM Murcia vive un momento dulce: suma siete clasificaciones consecutivas en competición europea y mantiene una plantilla profunda, física y reconocible. Sin embargo, Sito Alonso no quiere que esa identidad se diluya. En plena adaptación del nuevo fichaje estrella, el técnico ha querido marcar terreno desde el primer día con un mensaje tan directo como contundente: “Si no voy a rebotear, pasar o dar el pase extra… yo sería un chupón”. La frase, pronunciada con su habitual claridad, refleja la filosofía de un equipo que crece desde el sacrificio colectivo y no desde la dependencia individual.

UCAM Murcia y su seña de identidad: aviso de Sito Alonso

Sito Alonso ha insistido esta semana en la importancia de no perder la esencia que ha llevado al UCAM a competir con garantías tanto en la Liga Endesa como en Europa. El técnico recordó en una entrevista que el equipo “es muy vulnerable” cuando deja de hacer aquello que lo define: intensidad, esfuerzo, rebote y generosidad ofensiva. Con la llegada de un jugador de talento como Forrest, llamado a marcar diferencias, Alonso quiso dejar claro que en Murcia no vale brillar sin trabajar.

'Si está solo y no tira, no jugará ni un minuto. Le volveremos a dar otra oportunidad, y si cuando esté solo no tira, no jugará. Jugará otro'.



Esto de Sito Alonso debería ser norma de obligado cumplimiento para todos los niños, desde que empiezan a jugar.

La advertencia llega en un contexto de ambición: el conjunto murciano ha superado la primera fase europea por séptima vez en siete participaciones y presume de una plantilla más larga, versátil y orgullosa, pero a pesar de todo el camino no fue el esperado. Para Sito, esa fortaleza solo se mantiene si las individualidades se alinean con el proyecto colectivo. El mensaje al fichaje es cristalino: talento sí, pero siempre subordinado al ADN UCAM.