La temporada de UCAM Murcia está siendo excelente hasta ahora, gracias a un balance de 6-2 en la Liga Endesa que lo sitúa en un meritorio tercer puesto. Sito Alonso dirige a una plantilla equilibrada, liderada por figuras como David DeJulius y Dylan Ennis, y que cuenta con hasta diez jugadores promediando más de 10 minutos por partido. Mientras tanto, los despachos del club ya se activan para asegurar a los pilares de presente y futuro.

Los despachos de UCAM Murcia trabajan para retener a Will Falk

Alejandro Gómez, director deportivo de UCAM Murcia, trabaja para dar continuidad a la plantilla del curso 2025-26. Según informan Murcia Economía y Jaime Nadal, ya se han iniciado los contactos para retener a Will Falk, uno de los jugadores clave del club tanto en el presente como de cara al futuro.

🇪🇺 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦 𝑉𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎



🏀 El UCAM Murcia arranca ganando en la FIBA Europe Cup al Rilski Sportist (77-63) en un encuentro donde descansaron Sant-Roos, Cacok y Toni Nakic, y destacaron Will Falk y Sander



🔗 https://t.co/dKLLNtJpBM#Eterno pic.twitter.com/a0DMd327uk — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) October 15, 2025

El escolta sueco de 22 años, internacional absoluto con su país y cupo de formación, se ha consolidado como una pieza clave en el engranaje de Sito Alonso. En la ACB promedia 8 minutos por partido, con 1,6 puntos y 2 rebotes en ocho encuentros disputados, mientras que en la FIBA Europe Cup eleva su rendimiento hasta los 4 puntos y 5,8 rebotes por partido.

En la derrota de Suecia ante República Checa, en el clasificatorio para la Copa del Mundo, Wilhelm Falk estuvo 19 minutos en pista, aportando 6 rebotes y una asistencia. Se espera que el joven jugador vuelva a ser titular en el próximo duelo frente a Eslovenia, el 1 de diciembre en Gotemburgo. Como jugador de UCAM Murcia, su mejor partido creado hasta el momento es el duelo que disputó el pasado 15 de octubre ante Rilski Sportist con 9 puntos y once rebotes en 27 minutos.

🌍 𝗦𝗶𝘁𝗼 𝗔𝗹𝗼𝗻𝘀𝗼 𝘆 𝗰𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗨𝗖𝗔𝗠 𝗠𝘂𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿á𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮𝘀 𝗙𝗜𝗕𝗔 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲



🏀 Emanuel Cate, Lee Aaliya, Will Falk y Toni Nakic se concentrarán con sus selecciones



🔗… pic.twitter.com/CM6wZdWbyz — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) November 24, 2025

En esa posible ampliación, se informa que los despachos de UCAM Murcia, en conversaciones con el agente del jugador, podrían ofrecer un contrato multianual de más de dos años. El objetivo sería asegurar a una pieza clave de la temporada 2025-26 y, al mismo tiempo, contar con un activo importante de cara al futuro del primer equipo en la ACB, junto a jugadores como Lee Aaliya y Rubén López de la Torre.