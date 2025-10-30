UCAM Murcia sub-22 consiguió un triunfo que puede marcar un antes y un después en su arranque de temporada en la Liga U22. El equipo, que mostró un juego sólido y bien coordinado, tuvo una figura destacada por encima del resto que fue Lee Aaliya. El argentino, que es uno de los líderes de la plantilla, tiene una historia de superación detrás que merece contar.

Primer triunfo de UCAM Murcia en Liga U22 con Lee Aaliya de MVP

El UCAM Murcia sub-22 logró por fin su primera victoria en la Liga U al imponerse por 89-86 al Bilbao Basket, lo que les permite escalar hasta la quinta posición del grupo B con un balance negativo de 1-2. Tras un inicio de temporada con dos derrotas consecutivas, el equipo dirigido por Nino Solana le dio la vuelta a la situación con Lee Aaliya en modo MVP y liderando al grupo.

La actuación del internacional argentino fue clave, y muestra de ello es que fue elegido el mejor del partido. Aaliya aportó 26 puntos y 12 rebotes, liderando al equipo en los momentos decisivos del partido. El joven pívot de UCAM Murcia está promediando un total de 26,7 puntos, 11,3 rebotes y 8,7 asistencias en 29:45 minutos por partido en la Liga U22, con un 65% en tiros de campo y 64,7% en tiros libres; datos que demuestran su importancia en la plantilla y uno de los mejores jóvenes talentos de la competición.

Episodios racistas que hizo crecer a Lee Aaliya antes de fichar por UCAM Murcia

A pesar de su juventud, Lee Aaliya, como otros jugadores, ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles a lo largo de su carrera, incluyendo ataques racistas que marcaron su paso por el deporte argentino. A sus 20 años, el joven jugador sufrió insultos y mensajes de odio en redes sociales por su origen afrodescendiente y su religión, un episodio que puso en evidencia los prejuicios que aún persisten en el deporte y la sociedad.

Otra situación racista que tuvo que sufrir Lee Aaliya en Argentina fue durante un partido de Liga Nacional entre Instituto de Córdoba y Ferro Carril Oeste. El pívot recibió insultos racistas de una espectadora en el cierre del tercer cuarto, obligando a detener el encuentro. Este incidente fue sancionado por el Honorable Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes, que impuso una suspensión de ocho años a la agresora y medidas antidiscriminación al club, reflejando la gravedad del episodio y subrayando la importancia de proteger a los deportistas frente a este tipo de situaciones.

Otros jugadores a tener en cuenta en UCAM Murcia en la Liga U22

Además de la destacada actuación de Lee Aaliya, el UCAM Murcia contó con la aportación clave de otros jugadores para sumar su primera victoria, como el alero brasileño Joao Neves, que sumó 22 puntos y 4 rebotes, y el escolta Diego Berruga con 11 puntos. Promesas con talento que el club debe seguir vigilando de cerca con miras al primer equipo.