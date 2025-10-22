La nueva Liga U22, impulsada por la FEB y la ACB, no solo busca redefinir el camino del talento joven en el baloncesto español, sino también cómo se comunica el deporte. Con un discurso fresco y una presencia digital que rompe esquemas, la competición se ha convertido en un laboratorio donde se mezcla el baloncesto de formación, la innovación institucional y una estrategia de redes tan disruptiva como polémica.

Un proyecto con sello institucional, pero alma joven

La Liga U22 nace como un puente entre la etapa júnior y el baloncesto profesional. Respaldada por la FEB, la ACB y el CSD, su objetivo es claro: retener talento en España y ofrecer a los jugadores jóvenes una alternativa formativa y competitiva sin abandonar sus estudios. Con 15 equipos vinculados a clubes ACB y un calendario de octubre a mayo, el torneo combina estructura académica y deportiva bajo el lema de la “carrera dual”.

sábado de #LigaU



el FOMO por las nubes después de anoche@unicajaCB Alhaurín de la Torre – @valenciabasket



12:30 (ya)



aquí https://t.co/Rrv115MZHN pic.twitter.com/F04NREVmS5 — Liga U (@Liga_U22) October 18, 2025

El discurso oficial se apoya en valores como la educación, la proyección y el futuro. Sin embargo, detrás de esa fachada institucional hay una narrativa de renovación: una liga que no solo pretende formar jugadores, sino también redefinir la manera en que las instituciones deportivas se conectan con las nuevas generaciones.

El lenguaje de las redes: sin mayúsculas, sin filtros y sin miedo de la Liga U22

El community manager de la Liga U22 se ha convertido en protagonista inesperado. Su estilo informal, con publicaciones sin mayúsculas, expresiones callejeras y tono juvenil, ha dividido a la audiencia del baloncesto: para unos, es una bocanada de aire fresco que acerca la liga a su público natural; para otros, una falta de respeto al tono institucional que debería acompañar un proyecto que nace de la mano de la máxima competición nacional.

cariño, te mentí, no vamos a ver Harry Potter.



vamos a ver highlights de Joaquín Taboada👍#ligau pic.twitter.com/V6BKMa0c7x — Liga U (@Liga_U22) October 21, 2025

Esta comunicación “de calle” se alinea con los códigos digitales de la generación Z, donde la autenticidad prima sobre la corrección formal. Sin embargo, el debate no es menor: ¿puede una competición avalada por la FEB hablar con jerga de TikTok, hablar con minúsculas y emojis sin perder autoridad? La Liga U22 parece decidida a demostrar que sí, aunque el partido en redes se está jugando con tanta intensidad como en la pista. Algunas de las voces baloncestísticas más autorizadas de este país han mostrado ya su desacuerdo.

Entre la oportunidad y el riesgo: construir marca en tiempo real

La apuesta de este nuevo proyecto va más allá del lenguaje en redes. Va de contenido, en ella y más allá de ella. Apuesta por creadores de contenidos jóvenes, narradores en sus etapas iniciales de sus carreras, árbitros que no superen los 35 años y seguimiento especial a todos esos jugadores que en un futuro pueden ser estrellas. Su apuesta por un lenguaje fresco, nativo de TikTok y adaptado a las demás redes, busca generar comunidad y visibilidad orgánica, en un entorno donde los jóvenes ya no consumen medios tradicionales y adaptándolo a la res social más usada a día de hoy. Creando contenido para TikTok y distribuirlo en las otras redes sociales. Esa es el camino de la U22.

Interacción constante en redes

Una de las estrategias de marketing pasa por estar muy presente en redes. A día de hoy, interaccionar y responder a todos aquellos que te admiran o te critican es básico para esto. Este punto es uno de los más sorprendentes porque se aleja mucho del lenguaje de redes más institucional.

Una característica distinitiva del marketing de Liga U22

es el mundo de Dylan Bordón y los demás estamos aquí para verle jugar



sigue @CB1939Canarias por delante en un partido inolvidable de esta #LigaU contra @FCBbasket



si tienes la tele delante pon @teledeporte y no te lo pierdas pic.twitter.com/pQfEXPN7qM — Liga U (@Liga_U22) October 17, 2025

En este caso, la estrategia de la Liga U es evidente. Son diferentes porque no usan mayúsculas. Se les relaciona con el hecho de no usar mayúsculas. Eso les define. Habrá gente a favor y otra en contra, pero parece una camino acertado teniendo en cuenta su publico objetivo.

Modelo Z

no lleva tatuajes 🖋️

no lleva accesorios 👜

llama a la play “la maquinita” 🎮



simplemente es un 5 de los de tooooooda la vida



hacedme el favor de no olvidaros de su nombre:



DON URKO MADARIAGA ANTUÑANO. 🕺#LigaU pic.twitter.com/xj6swZPHNB — Liga U (@Liga_U22) October 16, 2025

Todo el contenido que se genera se hace bajo un mismo patrón. Aprovechar las tendencias en redes. Más allá de ser más profesionales o menos. El marketing de la Liga U22 está en las redes y en crear una comunidad.

Youtube, un caso aparte del marketing ACB

YouTube se ha convertido en el escaparate más amplio de la Liga U22, donde el contenido de larga duración encuentra su espacio frente al formato efímero de TikTok. Desde resúmenes de partidos hasta entrevistas con jóvenes promesas y behind the scenes de entrenamientos, la liga aprovecha la plataforma para profundizar en historias que no caben en 60 segundos. Además, los partidos en directo se emiten principalmente por este canal propio de la U22, lo que convierte a YouTube en el punto de encuentro central para seguir la competición en tiempo real, reforzando la autonomía y visibilidad de la liga frente a medios tradicionales.

Además, la Liga U22 utiliza YouTube como un laboratorio creativo, adaptando los contenidos a tendencias virales pero sin perder coherencia con su identidad digital. El canal no solo busca reproducciones, sino generar interacción a través de comentarios, encuestas y lives que acercan al público joven al día a día de la competición. De este modo, la plataforma refuerza la estrategia de marca y comunidad de la liga, consolidando un ecosistema digital donde TikTok introduce, Twitter conversa y YouTube profundiza y conecta directamente con la acción en vivo.