El mercado de fichajes de ACB avanza y son muchos los equipos que están muy adelantados en sus plantillas como es el caso de La Laguna Tenerife, Basquet Manresa o Dreamland Gran Canaria, pero también los hay que todavía tienen que ultimar sus movimientos como es el caso de UCAM Murcia que está cerca de cerrar su plantilla para la próxima temporada.

Devontae Cacok cerca de ser el último fichaje de UCAM Murcia

UCAM Murcia está a punto de completar la composición de su próxima plantilla 25-26 con la llegada del que será su último fichaje. Se trata de Devontae Cacok, pívot que jugó en la Virtus Bolonia y que está pendiente de hacerse oficial como aseguran tanto el portal Encestando como el periodista Jaime Nadal, que también confirma que este movimiento es la prioridad de mercado ahora para Murcia.

Uno de los detalles que han complicado el fichaje de Devontae Cacok es el pasaporte, cuyos trámites para conseguir ser jugador Cotonou de Jamaica ya se han adelantado y quedarían los últimos flecos para ser jugador de UCAM Murcia.

De esta forma, la pieza de Cacok es la última para completar el que será el juego interior más amplio para el equipo en toda su historia con tres ala-pívots y tres pívots, con caras renovadas en las que solo Gates y Diagne siguen de la pasada.

Los fichajes de UCAM Murcia en el mercado 25-26

La construcción de la plantilla de UCAM Murcia de 25-26 ha tenido algo más de dificultad, con salidas relevantes como la de Rodions Kurucs hacia Baskonia o las de Simon Birgander y Ludde Hakanson para Joventut, pero también se ha conseguido la continuidad de piezas clave como Dylan Ennis o Jonah Radebaugh.

Uno de los primeros en llegar fue Toni Nakic, procedente de la propia ACB en Río Breogán y que aporta consistencia, energía y, sobre todo, amenaza exterior al puesto de tres y de ala-pívot. Internacional croata, ha promediado 9 puntos, 3,5 rebotes en 30 partidos de Liga Endesa. El siguiente fichaje de UCAM Murcia fue el regreso de Emanuel Cate, pívot rumano de 27 años y 2,07 de altura, que ya jugó en el equipo entre 2018 y 2022, y que vino procedente del BAXI Manresa, con el que promedió 10,4 créditos de valoración por partido la temporada pasada.

Para la dirección de juego, el fichaje que llegó primero fue el David DeJulius, jugador estadounidense, de 25 años procedente del Bursaspor turco, donde promedió 13 puntos y casi 6 asistencias por partido, y que tuvo una breve etapa en el Maccabi Tel Aviv que incluyó participación en Euroliga. Junto a él formará pareja el que ha sido uno de los máximos anotadores en la liga italiana, Michael Forrest con una notable temporada con 17 puntos de promedio en 29 partidos, añadiendo además un enorme 41,5% en triples y un 45 por ciento en tiros de dos puntos, en paralelo a 3,3 asistencias.

Tras ellos, completan la plantilla el joven interior Rubén de la Torre, con experiencias previa en el Hiopos Lleida de la temporada del ascenso a Liga Endesa y en esta última campaña estuvo en el Real Betis Baloncesto en Primera FEB con unos promedios de 4,4 puntos y 3 rebotes por partido, así como el cupo procedente de Baskonia, Sander Raieste, que hace el camino inverso a Rodions Kurucs tras promediar 2.1 puntos, 1.1 rebotes y 0.5 asistencias en 22 partidos con Baskonia la temporada pasada.

Plantilla UCAM Murcia 2025-2026