Sin descanso. Tras la victoria de ayer en Murcia, el Real Madrid recibe a Dubai en el primer duelo del año para los de Sergio Scariolo. Será un partido con implicaciones directas en la clasificación: una derrota sacaría a los blancos del play-in de la Euroliga por primera vez en toda la temporada. Para Dubai, además, hay una ausencia clave que priva al espectador de uno de los reencuentros más esperados del año.

Dzanan Musa no vuelve a casa por Navidad: Sin enfrentamiento ante su Real Madrid

Dzanan Musa fue una pieza clave en los éxitos recientes del Real Madrid de Chus Mateo. El alero bosnio se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos del conjunto blanco antes de poner rumbo al Dubai Basketball Club el pasado verano. Musa conquistó seis títulos con el Madrid, incluida la Euroliga de 2023, dos Ligas Endesa, una Copa del Rey y dos Supercopas, y fue elegido MVP de la final de la Liga Endesa 2023-24. Su decisión de no renovar respondió a una oferta económica muy superior desde los Emiratos Árabes Unidos y a la promesa de asumir un rol protagonista en un proyecto emergente que debuta esta temporada en la Euroliga. Un paso valiente que generó debate entre la afición madridista.

Away game next, locked in and ready to battle 🇪🇸🔥



🏀 @euroleague – Round 19

🆚 @realmadridbasket

📍 Movistar Arena

📅 January 2nd

⏰ 11:45 PM UAE Time

📺 EuroLeague TV | Dubai Sports TV pic.twitter.com/ZVnHlVk5Ef — Dubai Basketball (@dubaibasket) December 31, 2025

El final de Musa en la capital no fue el más amable. Su voluntad de convertirse en líder, por encima del rol que tenía en un vestuario repleto de estrellas, coincidió con varios problemas en el tobillo que limitaron su continuidad durante su última temporada en Madrid. Esa combinación le impidió despedirse sobre la pista como merecía.

Duelo clave para el Real Madrid: empezar el año espantando fantasmas

El Real Madrid inicia el año como líder de la Liga Endesa tras una victoria de prestigio ante UCAM Murcia. Además, los resultados de la jornada le aseguraron el primer billete para la Copa del Rey de Valencia. En la Euroliga, sin embargo, el escenario es muy distinto: los de Sergio Scariolo ocupan la décima posición. Dubai llega al Movistar Arena con la ambición de sumar un triunfo que le permita entrar en el top-10 y, de paso, sacar al Madrid de las posiciones de play-in. Para mantenerse enganchado al tren de los ocho primeros, que da acceso directo al playoff, el conjunto blanco se aferra al factor cancha: 7-1 es su balance como local en los últimos ocho partidos.

Dubai, penalizado por los desplazamientos largos, presenta un registro de 2-7 lejos de casa. Una victoria permitiría al Madrid arrancar el año con buenas sensaciones antes de afrontar un mes de enero extremadamente exigente, marcado por una carga de partidos muy elevada.