El Dubai BC hará historia la temporada que viene al ser el primer equipo no europeo ni israelí en competir en el máximo torneo de clubes del continente, donde estará presente durante al menos cinco temporadas. Tras una destacada actuación en la Liga Adriática, donde alcanzó las semifinales, el conjunto emiratí refuerza su ambicioso proyecto con fichajes de alto calibre y alguno que podría caer en las próximas semanas.

Los fichajes confirmados del Dubai BC

Dubai BC continúa en la confección de su plantilla y en lo que llevamos de temporada baja ha renovado a pilares del curso anterior como Klemen Prepelic y ha reforzado su plantilla con fichajes de impacto, como Dzanan Musa, que se postula como el líder del proyecto. A ellos se suma Davis Bertans, ex NBA y con experiencia en Europa, que también apostó por el conjunto emiratí, así como veteranos como Danilo Andjusic, Nemanja Dangubic y Awudu Abass, que aportan solidez y recorrido en el baloncesto europeo.

La ofensiva en el mercado ha sido liderada por Dejan Kamenjasevic, ex asistente en Baskonia y actual director general del club, quien ha diseñado una plantilla de alto nivel. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran el base serbio Aleksa Avramovic, procedente del CSKA Moscú, y McKinley Wright, flamante MVP de la Liga Adriática. Además, Dubai ha apuntalado su juego interior con nombres como Mfiondu Kabengele, estrella del Reyer Venezia, y Mam Jaiteh, ex del AS Mónaco.

También destacan refuerzos como los de Justin Anderson, con pasado en ACB en Valencia y Barça Basket, y Dwayne Bacon, procedente del Zenit.

El objetivo del Dubai BC en Euroliga

El Dubai BC afronta su estreno en la Euroliga con un objetivo ambicioso pero definido: meterse entre los ocho mejores y acceder a los playoffs. Con el formato ampliado a 20 equipos y una competencia feroz entre los principales clubes del continente, la lucha por esas plazas será igualada hasta el final de la fase regular.

Sin embargo, los movimientos mencionados del equipo emiratí, desde renovaciones clave hasta fichajes de alto nivel, reflejan una clara intención de construir un bloque competitivo desde el primer día. El proyecto no solo busca tener presencia en los medios con estrellas como Musa, sino que también quiere resultados deportivos. En un plazo de cinco años, los dirigentes de la entidad quieren ir poco a poco hasta luchar por el título continental.

Rumores y plantilla Dubai BC 2025-26

A falta de confirmar alguna pieza, la plantilla del Dubai BC está prácticamente cerrada de cara al curso que viene. Los últimos rumores que han sonado, para poner la guinda a un roster de lujo con capacidad para aspirar a todo, han sido los de Dario Saric, que podría dejar la NBA en busca de protagonismo, y Filip Petrusev, aunque su salida de Olympiacos se antoja complicada.

Así está la plantilla de Dubai BC:

Bases: Nate Mason, McKinley Wright, Aleksa Avramovic

Escoltas: Dwayne Bacon, Klemen Prepelic, Danilo Andjusic, Thirdy Ravena

Aleros: Dzanan Musa, Awudu Abass, Nemanja Dangubic, Justin Anderson

Ala pívots: Davis Bertans

Pívots: Mam Jaiteh, Kenan Kamenjas, Mfiondu Kabengele