Tras caer contra el Valencia Basket en el Roig Arena, el Real Madrid regresa al Movistar Arena para seguir haciéndose fuerte en casa para doblegar a otro aspirante al título de la Euroliga, el Panathinaikos de Ergin Ataman. Los griegos, que buscarán la victoria en la pista madridista, se acogen a uno de sus pilares defensivos para detener las diferentes armas que maneja el conjunto de Scariolo.

Panathinaikos confía en Kenneth Faried para bloquear a Tavares en el Real Madrid

En Grecia ya empiezan a hablar de la estrategia que debe usar el Panathinaikos para derrotar a un Real Madrid inexpugnable en su pista. Los medios griegos se apoyan en el momento de forma del recién llegado Kenneth Faried. El veterano ala-pívot, que debutó con una actuación estelar y en su día sonó para llegar al cuadro blanco, puede ser clave por su presencia e intimidación en la pintura, percibiéndose como un recurso defensivo para frenar a Tavares.

La idea del Panathinaikos es que su nueva incorporación actúe como un muro frente a Tavares, obligando al Madrid a buscar alternativas ofensivas fuera de la zona, algo que podría alterar los planes de Scariolo, especialmente viendo el bajo acierto del equipo desde el perímetro, donde en el último partido contra el Valencia Basket solo anotaron 7 triples de 31 intentos.

Con Faried como eje defensivo, los griegos esperan mantener el control en la zona interior, cerrar espacios en la pintura, dominar el rebote y forzar al Real Madrid a tiros incómodos. Cabe mencionar que Tavares es el máximo reboteador del equipo y el tercero con más minutos, con promedios de 9,5 puntos, 6,9 rebotes y 1 asistencia por partido en Euroliga.

El debut y el momento de forma de Kenneth Faried antes del Real Madrid

El Panathinaikos sorprendió al mercado europeo incorporando a Kenneth Faried a sus 35 años para solucionar los problemas que tenía el equipo de Ataman en el juego interior. El club ateniense recurrió al estadounidense, trayéndolo desde Taiwán, donde militaba en los TSG GhostHawks, por su fuerza física y capacidad reboteadora, que puede ser determinante en el próximo duelo ante el Real Madrid.

En su debut con el Panathinaikos, Faried respondió con solvencia y protagonizó una actuación sobresaliente, sumando 17 puntos y 10 rebotes, contribuyendo decisivamente a la victoria frente al París Basketball. La incorporación del pívot no solo aporta músculo a la pintura, sino también experiencia y veteranía en momentos clave, ofreciendo al equipo griego un arma defensiva y ofensiva frente a rivales de alto nivel como el Real Madrid.

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Panathinaikos de Euroliga?

El Real Madrid se enfrenta al Panathinaikos este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid, y el partido podrá seguirse en directo por Movistar Plus+ en el canal Vamos, plataforma que posee los derechos de la competición en España.